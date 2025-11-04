Samanyolu Haber /Dünya / Almanya göçmen istihdamında sınıfta kaldı /04 Kasım 2025 10:47

Almanya göçmen istihdamında sınıfta kaldı

OECD tarafından hazırlanan 2024 yılı raporuna göre Almanya'da göçmenlerle yerliler arasındaki istihdam ve gelir farkı yüksek. Türkiye'de ise fark daha da belirgin.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2024 Göç Raporu'na göre, Almanya'da göçmen kökenli maaşlı çalışanların istihdam oranı yerlilere kıyasla belirgin biçimde daha düşük. 2024'te Almanya'da göçmenlerin yüzde 69,6'sı maaşlı çalışan olarak istihdam edilirken yerli nüfusta bu oran 10,3 puan daha yüksek kaydedildi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Almanya'daki göçmenler benzer yaş ve cinsiyetteki yerli çalışanlara kıyasla ortalama yüzde 43 daha az gelir elde ediyor. OECD ortalamasının yüzde 34 olduğu dikkate alındığında, Almanya'daki farkın oldukça yüksek olduğu görülüyor. Raporun değerlendirmesinde bu durum, göçmenlerin çoğunlukla düşük ücretli sektörlerde istihdam edilmesiyle açıklanıyor.

Türkiye ve Hollanda'da uçurum daha büyük
Araştırma, göçmen ve yerli istihdamı arasındaki farkın Türkiye ve Hollanda'da Almanya'dan da büyük olduğunu ortaya koydu.

OECD verilerine göre Türkiye, göçmenlerin iş gücüne katılımı ve istihdam oranı açısından örgüt ülkeleri arasında en düşük seviyelerde yer aldı. Türkiye'de göçmenlerin iş gücüne katılım oranı yüzde 49,7 iken, OECD ortalaması yüzde 76,9 olarak belirlendi. Göçmenlerin istihdam oranı ise yüzde 44,6 ile OECD ülkeleri arasında en düşük seviyede gerçekleşti. Rapora göre Türkiye'de göçmenlerin iş gücüne katılım oranı, yerli nüfusa göre 11,2 puan daha düşük kaydedildi.
