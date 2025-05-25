Almanya göçmenler için aile birleşimini zorlaştırıyor

Almanya yüz binlerce göçmen için aile birleşimi hakkını kısıtlamaya hazırlanıyor. DW Türkçe'de yer alan habere göre İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokratlar (SPD) arasındaki koalisyon anlaşmasında öngörülen düzenlemeyi, yasa tasarısı olarak kabineye sunacağını açıkladı.



Buna göre "ikincil koruma" statüsündeki göçmenlerin yakınları, iki yıldan önce aile birleşimi vizesi için başvuruda bulunamayacak. Almanya'da ikincil koruma statüsünde 351 bin 400 kişi bulunuyor. Bunların çoğunu Suriyeliler oluşturuyor.



Alman Bild gazetesine konuşan Dobrindt, "Bugüne kadar her ay bin kişi Almanya'daki ailelerinin yanına gelebiliyordu. Bu artık sona erdi" dedi. Göçmenler için Almanya'nın cazibesini azaltmak gerektiğini kaydeden Bakan, düzenlemenin "göç politikasının değiştiğinin bir başka göstergesi" olduğunu vurguladı.



Almanya'da halihazırda her ay, iltica başvurusu kabul edilmemiş ya da resmen "mülteci" statüsünde olmayan en fazla bin göçmenin ailelerine ülkeye giriş izni veriliyor. Bir önceki hükümet bu sınırlamayı kaldırmak istemiş ancak başarılı olamamıştı. Bazı sivil toplum kuruluşları ise aile birleşimini kısıtlamaktan kaçınılması çağrısında bulundu.



Sınırdan geri çevirmeler arttı

İçişleri Bakanı Dobrindt sınır kontrollerine ilişkin güncel verileri de açıkladı. Bakan, haftalık haber dergisi Focus'a yaptığı açıklamada, iki haftada bin 676 kişinin Almanya sınırlarından geri gönderildiğini ve yürürlükteki uygulamanın "işe yaradığını" dile getirdi.



Yeni hükümetin iş başı yapmasından bu yana geri göndermeler yüzde 45 oranında artmış durumda. Almanya'da Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki hükümet iş başı yaptıktan bir gün sonra sınır kontrolleri yoğunlaştırılmıştı. Hamile kadınlar ve çocuklar ise geri gönderme uygulaması kapsamının dışında tutuluyor.



Schengen bölgesi içinde serbest hareket imkânını ortadan kaldırdığı için eleştirilen kara sınırlarındaki kontroller önceki hükümet tarafından başlatılmıştı. Yeni dönemde ise söz konusu kontroller için daha fazla memur görevlendirildi ve bu sayede daha çok kişi ve araç kontrol edilmeye başlandı.



Almanya ayrıca sığınma taleplerini işleme almayı da durdurdu. Almanya sınırına ulaşan kişiler sığınma talep etse dahi, bu dikkate elınmıyor. Uygulamanın ilk haftasında sığınma talep eden 51 kişiden 32'sinin geri çevrildiği açıklanmıştı. Ebeveynsiz seyahat eden çocuklar ve hamile kadınlar olduğu belirtilen 19 kişi ise ülkeye kabul edilmişti.



