Almanya grafiği tersine çevirdi

Almanya Maliye Bakanlığı, koronavirüs salgını ve ekonomiye etkileriyle mücadele kapsamında ayrılan kaynak tutarının 1 trilyon 137 milyar euroya ulaştığını açıkladı.







DW'de yer alan habere göre bakanlığın Sol Parti'nin meclise sunduğu soru önergesine verdiği yanıtta bu miktarın 820 milyar eurosunu kefaletlerin oluşturduğu bildirildi. Kefaletler içinde en önemli kalemi ise şirketlerin finansmanını güvenceye almak üzere oluşturulan ve 400 milyar euroya kadar kefalet öngören ekonomik istikrar fonu oluşturuyor.





Maliye Bakanlığı, geri kalan miktarın ise kısa çalışma uygulaması, küçük işletmelere acil yardımlar ve sağlık alanında ek harcamaları içerdiğini bildirdi. Açıklamada, gerek federal düzlemde gerekse eyaletler ve iller bazında vergi gelirlerinde kayıplar olacağına da dikkat çekildi.





Soru önergesini veren Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, koronavirüsün maliyetinin tarihi bir boyut aldığını belirterek miktarların arkasında yatan kararların aslında "makul" olduğunu ancak krizin maliyetini gerçekte kimin ödeyeceği sorusunun da yöneltilmesi gerektiğini kaydetti. Bartsch, bir trilyon 137 milyar euronun telafi edilmesi için önümüzdeki yıllarda kamusal altyapıda tasarruflara gidilmemesi uyarısı yaptı.



