Almanya grafiği tersine çevirdi

Almanya Maliye Bakanlığı, koronavirüs salgını ve ekonomiye etkileriyle mücadele kapsamında ayrılan kaynak tutarının 1 trilyon 137 milyar euroya ulaştığını açıkladı.
DW'de yer alan habere göre bakanlığın Sol Parti'nin meclise sunduğu soru önergesine verdiği yanıtta bu miktarın 820 milyar eurosunu kefaletlerin oluşturduğu bildirildi. Kefaletler içinde en önemli kalemi ise şirketlerin finansmanını güvenceye almak üzere oluşturulan ve 400 milyar euroya kadar kefalet öngören ekonomik istikrar fonu oluşturuyor.
Maliye Bakanlığı, geri kalan miktarın ise kısa çalışma uygulaması, küçük işletmelere acil yardımlar ve sağlık alanında ek harcamaları içerdiğini bildirdi. Açıklamada, gerek federal düzlemde gerekse eyaletler ve iller bazında vergi gelirlerinde kayıplar olacağına da dikkat çekildi.
Soru önergesini veren Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, koronavirüsün maliyetinin tarihi bir boyut aldığını belirterek miktarların arkasında yatan kararların aslında "makul" olduğunu ancak krizin maliyetini gerçekte kimin ödeyeceği sorusunun da yöneltilmesi gerektiğini kaydetti. Bartsch, bir trilyon 137 milyar euronun telafi edilmesi için önümüzdeki yıllarda kamusal altyapıda tasarruflara gidilmemesi uyarısı yaptı.
DÜŞÜŞ GRAFİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR
Bu arada yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı stratejisiyle uzmanlar tarafından dünyaya model olarak gösterilen Almanya'da yeni vaka sayısı dört gündür azalıyor. Bir önceki güne göre 2 bin 259 daha az vaka tespit eden Almanya, virüsün yayılma hızını tersine çevirmiş görünüyor.
Grafiğe göre yeni vaka sayısı (sarı çizgi) ve iyişen hasta sayısı (yeşil çizgi)
Koronavirüs salgınına karşı uyguladığı stratejiyle yakından izlenen Almanya’da, yeni vaka sayısı dört gün üst üste azaldı.
Günlük kayda geçen yeni vak'a sayısı
Robert Koch Enstitüsü’nün açıkladığı verilere göre, ülkedeki toplam vaka sayısı bugün itibarıyla 100 bini aştı. Ölü sayısıysa 1584’e yükseldi.
Almanya hükümetinin salgına karşı hazırlıklı olması ve çok sayıda test yapma stratejisi, uzmanlar tarafından dünyaya model olarak gösteriliyor.