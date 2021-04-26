Samanyolu Haber /Gündem / Almanya gri pasaport krizine karışanları sınır dışı ediyor /26 Nisan 2021 12:28

Almanya gri pasaport krizine karışanları sınır dışı ediyor

Almanya ‘gri pasaport’ rezaletinin faturasını kesmeye başladı. Olaya el koyan Alman makamları, Türkiye’den aldıkları bilgiler doğrultusunda gri pasaportluları sınır dışı etmeye başladı.

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Almanya İçişleri Bakanlığı, Türkiye’den “vize gerekmeyen hizmete özel” gri pasaportla Almanya’ya gruplar halinde insanların götürülmesi olayı ile ilgili rüşvet ve uluslararası insan ticareti soruşturması yürüterek, ilgili kişileri sınır dışı etmeye başladı.

“YÖNTEM TARAFIMIZDAN BİLİNMEKTE”
 
Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre, Sol Partili milletvekili Gökay Akbulut’un, “Medyada, bazı kesimlerin gri pasaportla adam kaçırdığı ve bir organizasyonun bu işin arkasında olduğu bilgileri yer alıyor. Bununla ilgili herhangi bir araştırmanız var mı?“ sorusuna cevap geldi. Almanya İçişleri Bakanlığı’nın 21.04.2021 tarih ve 4/46-47 sayılı cevabı, “Türk vatandaşlarının, Türkiye’nin Hizmet Pasaportu ile kaçırılması olayı ve kullanılan yöntem tarafımızdan bilinmektedir. Bu pasaportların bir çok kişiye, 90 gün ya da 180 gün Almanya’da kalmaları için düzenlendiği görüldü“ diye başlıyor.

“DERHAL SINIR DIŞI ETMEYE BAŞLADIK”

Bakanlık, bu tür pasaportları alanların amaçlarının kısa süreli olarak Almanya’ya geldikten sonra, uzun süreli kalmak ya da burada iltica başvurusunda bulunmak olduğunu belirtti. Bakanlık açıklamasında, “Bu hizmet pasaportlarının Türkiye’den haksız yere alınmasında bir rüşvet çarkının döndüğünü tahmin ediyoruz. Sınırlardaki polis ya da gümrük kontrollerinde, seyahat amaçlarında şüphe görülenleri derhal sınır dışı etmeye başladık. Federal Alman Polisi, bu yılın başından beri bu konuda dikkatli olunması konusunda uyarıldı ve kendilerine bilgi verildi“ denildi.

ULUSLAR ARASI İNSAN KAÇAKÇILIĞI SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Açıklamada, bu yolla Almanya’ya kaç kişinin geldiğinin henüz tespit edilemediği belirtilirken, “Uluslar arası insan kaçakçılığı için kullanılan- Einschleusen” tabirine yer verildi. Açıklamada şöyle denildi: “Federal polis, Ocak 2021’den itibaren, Türk emniyeti ile yakın bilgi alışverişine girmiş ve 25 Ocak’ta, Bayvera’nın Yukarı Pfalz Bölgesi Başsavcılığı tarafından, uluslararası insan kaçakçılığı şüphesi ile bir soruşturma başlatılmıştır. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiler, soruşturma makamlarının elindedir.”
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