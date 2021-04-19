Samanyolu Haber /Gündem / Almanya gri pasaport skandalına el koydu! /19 Nisan 2021 15:15

Almanya gri pasaport skandalına el koydu!

Malatya’da AKP'li Yeşilyurt Belediyesi’nin gri pasaport çıkararak Almanya’ya gönderdiği 43 kişi geri dönmemişti. Berlin, insan kaçakçılığının merkezindeki Ersin Kilit hakkında üç ayrı soruşturma başlattı.

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Türkiye'nin dört bir yanındaki bazı AKP'li belediyelerin yurt dışına, özellikle Almanya'ya, insan kaçırmaya aracılık ettiğinin ortaya çıkmasının ardından, Almanya da konuyla ilgili soruşturma başlattı.

İnsan kaçakçılığı suçlamalarının merkezindeki şirket Mega Kilit'in sahibi Ersin Kilit hakkında üç soruşturma başlatan Almanya, organize bir kaçakçılık tespit edilmesi halinde Türkiye'ye ait tüm pasaportları şüpheli kategorisine alacak. 

Malatya'da AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin 43 kişinin Almanya'ya kaçırılmasına aracılık ettiğinin ortaya çıkmasının ardından, ülke genelinde 20'den fazla belediyenin de benzer yöntemlerle yurt dışına çok sayıda kişiyi çıkarttığı ortaya çıkmıştı. 

Sözcü gazetesinin haberine göre, Almanya devlet görevlilerine, sporculara ve resmi görevlilere verilen gri hizmet pasaportu ile ilgili soruşturma başlattı.

Türkiye'den kısa süre içerisinde hakkı olmayanlara nasıl gri pasaport verildiği ile ilgili Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla detaylı bir açıklama isteneceği öğrenildi.

Uluslararası hukukun kamu eliyle ihlal edildiği sonucuna varılırsa, Türkiye kaynaklı bütün pasaportlar şüpheli duruma düşecek.

Yeşilyurt Belediyesi üzerinden 43 kişinin Almanya'ya kaçışında rol oynadığı iddia edilen Mega Kilit'in sahibi Ersin Kilit hakkında da Almanya Hannover Başsavcılığı soruşturma başlattı. Suçlamalar, sahte evrak düzenlemek, evrakta sahtecilik, yabancılar kanununu ihlal ve uluslararası insan ticareti.

Aşağı Saksonya ve Bavyera Eyaleti'nde de konu meclis gündemine taşındı. Kilit'in başka belediyelerle de işbirliği yaptığı, bunun için Hannover Belediye Başkanı Belit Onay ile görüştürme sözü verdiği ancak Onay'ın bundan herhangi bir bilgisinin olmadığı öğrenildi.

İnşaat, otomatçılık ve gastronomi ile uğraşan Ersin Kilit'in bütün bu kaçakçılık işlemlerinde ise merkez olup olmadığı araştırılıyor. Türkiye'den son dönemde getirilenlerin çoğunun Mega Kilit GmbH'nın sahipleri gibi Bingöllü olduğu, bunların inşaat işlerinde ve kumarhanelerde çalıştırıldığı belirtildi. Bu kişilerin, özellikle inşaatların taşeron işlerini üstlenen Bingöl, Elazığ, Muş kökenliler tarafından kaçak olarak çalıştırıldığı öne sürüldü.

Türkiye'den kaçırılan kişilerin tek bir şehirde tutulmadığı, Hannover, Wiesbeden, Frankfurt, Münih, Köln, Mannheim, Düsseldorf, Hamburg, Berlin gibi kentlerde inşaat işlerinde çalıştırıldığı tespit edildi. Kilit'in, amcasının oğullarının şirketindeki mührü alarak izinsiz kullandığını ve bu şekilde davetiye çıkardığı da ileri sürüldü.
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