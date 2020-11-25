Almanya güneş enerjisinde Türkiye'den önde

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, ocak-ekim döneminde 446 yeni güneş enerjisi santrali (GES) devreye alındı. Böylece güneş enerjisi kurulu gücü 6 bin 454 megavat (MW) seviyesine ulaşırken, güneşin toplam kapasite içindeki payı yüzde 6,9'a yükseldi.







ALMANYA, TÜRKİYE'DEN ÖNDE





Güneşli gün sayısının Türkiye'ye göre oldukça düşük olduğu Almanya'da ise güneş enerjisinin payının yüzde 10'a doğru ilerlediği belirtildi.





Güneş enerjisi sektörü temsilci örgütü BSW'nin verilerine göre ülkede 2020'de güneş enerjisinin toplam içindeki payının ilk kez yüzde 10 olması bekleniyor. 2019'da bu oran yüzde 9 civarındaydı.



