Die Welt gazetesinin haberine göre Robert Koch Enstitüsü'nün şefi Lothar Wieler ''Mevcut durum beni çok endişelendiriyor. Almanya günlük 10 bin vakayı görebilir'' açıklamasını yaptı.





Almanya'da günlük vaka sayısı 4 bini geçerken, yüz bin nüfuslu yerleşim birimlerinde günlük 50 vaka sayısının giderek arttığı işaret ediliyor. Bu kritere göre Bremen ve Esslingen de riskli bölge statüsüne geçti.





Öte yandan Federal Meclis'te koronavirüs önlemlerini yanlış bulan Almanya İçin Seçenek (AfD) partisi milletvekilleri, Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble'nin oturumu açmasını 20 dakika engelleyerek, maske takmayı protesto ettiler.





Frankfurter Allgemeine Zeitung'un verdiği habere göre, AfD milletvekilleri Franziska Gminder ve Beatrix von Stroch, Meclis Başkanının uyarılarına rağmen maske takmayı reddettiler. Meclis iç tüzüğü gereği 25 bin avroya kadar cezai yükümlülük söz konusu.