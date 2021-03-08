Samanyolu Haber /Gündem / Almanya haftalık kapasiteyi 10 milyona çıkaracak /08 Mart 2021 14:37

Almanya haftalık kapasiteyi 10 milyona çıkaracak

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama konusunda uluslararası alanda çok gerilerde kalan Almanya, ay sonundan itibaren aşılamayı hızlandıracak.

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Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, aşılama kapasitesini haftalık 10 milyona kadar çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Scholz, hızlı aşılamaya mart sonunda başlayıp, nisan, mayıs ve haziran aylarında devam edeceklerini kaydetti. Almanya’da EMA’dan onay alan BioNTech/Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşıları yapılıyor. Almanya’da şu ana kadar ilk aşısını olanların sayısı 5 milyonu geçerken, ikinci doz aşılarını yaptıranların sayısı ise 2.5 milyona dayandı. Günde ortalama 130 bin kişiye aşı yapılıyor. Ancak aşıların yetersiz olmasından dolayı birçok eyalette aşı merkezleri hizmet veremiyor. Bu ay sonuna kadar üç aşı şirketinin de toplamda 20 milyon doz aşı göndermesi bekleniyor.

Öte yandan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de nisan ayından itibaren AB ülkelerine 100 milyon civarında aşı gönderileceğini belirtti. Ocak ve şubat aylarında aşı üreticilerinin 20 ila 30 milyon civarında aşı gönderdiğini ve mart ayında bu sayının 50 milyona çıktığını belirten von der Leyen, “Aşı üreticilerinin planına göre nisan ayından itibaren aşı sayısı iki katına çıkacak. İkinci çeyrekte her ay için 100 milyon doz aşı tedarik edilecek ve haziran sonuna kadar 300 milyon aşı sunulacak” dedi.
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