Almanya Hamas'ın bayraklarını da yasaklıyor

Söz konusu teklif, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) tarafından meclise sunulmuştu.







1987 yılında kurulan ve Filistin Parlamentosu'nda çoğunluğu elinde bulunduran Hamas'ın paramiliter kanadı ABD, AB, Kanada, İsrail ve Japonya tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.





Almanya'da birçok medya organı hükümeti oluşturan CDU, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) anayasa hakları konusunda önce tereddüt yaşadığını ancak daha sonra meclis gruplarının söz konusu karar konusunda anlaştığını yazdı.





CDU ve SPD Sözcüsü Thorsten Frei, "Almanya topraklarında terör örgütü bayraklarının dalgalanmasını istemiyoruz." derken, Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajında, "Partilerin bu konuda fikir birliğine varması memnuniyet verici. Bu vesileyle ülkede yaşayan Yahudi vatandaşlarımıza da açık bir mesaj vermiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.





Almanya Ceza Kanunu'nda değişikliğe gidilecek





Merkel'den sonra Almanya'nın yeni başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılan CDU'lu Armin Laschet de, ülkede yapılan antisemitizm gösterileri sonrası Hamas bayrağının yasaklanması gerektiğini söylemişti.





Almanya'da fikir ve düşünce özgürlüğü kapsamında bazı anayasal çekinceler olsa da, Hamas bayrağının yasaklanması için Almanya Ceza Kanunu'nun 86'ncı paragrafına yapılacak düzenleme yeterli olacak.





Söz konusu anayasa maddesinin Avrupa Birliği’nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alan yapılanmaları da içerecek şekilde kanunun genişletilmesi isteniyor.







Gazze Şeridi 2007'den beri Hamas tarafından kontrol ediliyor





Resmi adı İslami Direniş Hareketi olan Hamas, 2007 yılından bu yana Gazze Şeridi'nin yönetimini elinde tutuyor. 1987 yılında Mısır'daki Müslüman Kardeşler örgütünün Filistin kanadı olarak kurulan Hamas, İsrail'i tanıyan Filistin Kurtuluş Örgütü ile birçok konuda fikir ayrılığına sahip.