Almanya havalimanlarında 'güvenlikçi' grevi

Almanya havalimanlarında güvenlikçilerin greve gitmesi nedeniyle birçok uçuşun iptal olduğu açıklandı.





Yapılan maaş artışında anlaşma sağlanamayınca grev kararı alan güvenlik görevlilerinin tam gün iş bırakma eylemi yaptığı aktarıldı.







UÇUŞLAR İPTAL OLDU







Evrensel'de yer alan habere göre Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği (BDLS) ile yapılan ücret artışı görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası'na (Ver.di) bağlı güvenlik görevlileri; Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf, Köln/Bonn Havalimanları ile ülkenin en büyük ve en işlek havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nda tam gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği (BDLS) ile yapılan ücret artışı görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası'na (Ver.di) bağlı güvenlik görevlileri; Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf, Köln/Bonn Havalimanları ile ülkenin en büyük ve en işlek havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nda tam gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Sendika üyelerinin iş bırakma eylemi nedeniyle Almanya'nın en büyük havalimanlarında birçok uçuş iptal edildi. Ülkenin en büyük ve en işlek havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nda güvenlik kontrolü eksikliği nedeniyle 100'den fazla uçuş iptal oldu. Hamburg'da hemen hemen tüm uçuşlar iptal edilirken, Köln/Bonn'daki havaalanında 60 uçuştan 50'si gerçekleştirilemedi.





Ver.di, işverenlerin gelecek 12 ay boyunca 25 bin havalimanı güvenlik görevlisinin ücretini saat başına en az 1 avro artırmasını ve Almanya'nın farklı bölgelerindeki güvenlik personelinin aynı ücreti almasını talep ediyor. Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği ise saat başına 0,38 avro sent ücret artışı teklif ediyor.

