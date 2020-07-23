Almanya havalimanlarında korona testi yapacak

Almanya'da havalimanlarında korona testi uygulaması konusunda nihai karar yarın verilecek. Havalimanı işletmecileri ve sağlıkçılar ise birçok sorunun henüz netliğe muhtaç olduğuna dikkat çekiyor.







Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport'un bir sözcüsü yetkili, makamların vereceği her türlü direktifi yerine getirmeye hazır olduklarını, ancak önce direktiflerin etraflıca ifade edilmesi gerektiğini söyledi.





Münih Havalimanı Sözcüsü de açıklığa kavuşturulması gereken birçok konu olduğunu, ancak bir karar verilmesi halinde hayata geçirilmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi. İlk aşamada mekan konusunun netleşmesi gerektiğini belirten sözcü, uygulamanın yürürlüğe konmasının ise devletin sorumluluğu olduğunu söyledi.





Test kimlere uygulanacak?





Test uygulamasının hangi yolculara yönelik olacağı da henüz tam olarak bilinmiyor. Almanya'da koronavirüs pandemisiyle mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü aralarında ABD, Brezilya, Hindistan ve Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkeyi riskli bölge ilan etmiş durumda.





Alman vatandaşlarının çoğunluğu ise bu yıl seyahat uyarısının bulunmadığı İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinde tatil yapıyor. Riskli bölge statüsünde yer almayan bu ülkelerden geri dönüşlerde vatandaşlara koronavirüs testi yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Almanya'nın Cottbus kentinde dört kişilik bir ailenin Mallorca'da yaptıkları tatil sırasında koronavirüs kaptıkları ortaya çıkmıştı.





Sağlıkçılardan eleştiri





Sağlıkçılar ise havalimanlarında koronavirüs testi uygulamasına şüpheyle yaklaşıyor. Berlin Tegel Havalimanı'nın da yer aldığı Reinickendorf ilçesinin sağlık müdürü Patrick Larscheid söz konusu test uygulamasının tıbbi açıdan mantıklı olmadığı yorumunu yaptı. Testlerin anlık bir durum bildirimi olduğunu belirten Larscheid, geri dönen insanların teoride günler haftalar boyunca birden fazla kez test edilmesi gerektiğini söyledi.





Brandenburg Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Gabriel Hesse ise otomobil, tren ya da gemi yoluyla geri dönüşlere dikkat çekerek "Riskli bölgelerden geri dönüşler sadece havayoluyla olmuyor" dedi. Alman Demiryolları'nın yaptığı açıklamaya göre riskli bölgelerden Almanya'ya gelen tren bulunmuyor.





Sağlık sigortaları: Mali yükü devlet üstlenmeli





Almanya'daki sağlık sigortası şirketleri uygulamanın hayata geçmesi halinde bunun mali yükünü de devletin üstlenmesi gerektiğini açıkladı. Konuyla ilgili açıklama Alman Sağlık Sigortaları Birliği (GKV) Başkanı Stefanie Stoff-Ahnis tarafından yapıldı.





"İster koruma teçhizatının finansmanı isterse de boş yatak eksikliği olsun korona pandemisinin son haftalarında resmi sağlık sigortaları angaje ve sorumluluk bilinciyle hareket etti" diyen Stoff-Ahnis, siyaset kurumunun sınırları açık tutma ve halka hareket özgürlüğü sağlamayı tercih ettiğini söyledi.





Stoff-Ahnis, "Siyaset şimdi bu seyahat özgürlüğünün bir sonucu olarak ülkeye dönen insanlara herkesi kapsayacak şekilde test yapmayı uygun görüyorsa, bunun finansmanını da GKV'ye katkı ödeyenlere yüklememeli" diye konuştu.





Almanya'da havalimanlarında test uygulaması planı Federal Sağlık Bakanı ile eyaletlerin sağlık bakanlarının dünkü toplantısında gündeme gelmişti. Konuyla ilgili nihai kararın yarın verilmesi bekleniyor.