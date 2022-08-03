Almanya haziranda yeniden cari fazlaya döndü

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) bugün açıkladığı verilere göre Avrupa'nın en büyük ekonomisinde haziranda ihracat bir önceki aya kıyasla yüzde 4,5 artarken ithalat da mayısa göre yüzde 0,2 yükseldi.







Avrupa Birliği (AB), ABD ve Çin'den gelen talep sayesinde kaydettiği bu performansla Almanya mayısta verdiği tarihi düzeydeki cari açıktan tekrar cari fazla bölgesine döndü. Almanya’da ihracat üst üste üçüncü ayda da artmış oldu.





İHRACATTAKİ BÜYÜME TAHMİNLERİ GERİDE BIRAKTI

Reuters'ın haberine göre mevsimsellikten arındırılmış verilere göre Almanya haziranda 6,4 milyar Euro ticaret fazlası verdi. Tahminler 2,7 milyar Euro düzeyinde ticaret fazlası kaydedileceği yönündeydi.





Reuters anketine katılan analistler ihracatta yüzde 1'lik, ithalatta ise yüzde 1,3'lük artış tahmin etmişti.





Almanya'nın en büyük ihracat pazarı olan ABD'ye yapılan ihracat mayısa kıyasla haziranda yüzde 6,2 arttı, AB'ye ihracatsa yüzde 3,9 yükseldi.





Ancak ekonomistler verilerin nominal bazda hesaplandığı ve artan fiyatların etkisini içermediği konusunda uyardı.





İMALAT GÖSTERGESİ DÜŞTÜ

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji fiyatlarındaki artışın son birkaç ayda ithalat üzerinde ciddi baskı yaratmasının ardından Almanya'nın haziran performansı, Euro bölgesi ekonomisi için bir miktar rahatlık anlamına geliyor.





Bununla birlikte uluslararası araştırma kuruluşu S&P Global'ın 1 Ağustos'ta açıkladığı satın alma yöneticileri endeksine (PMI) göre Almanya'nın imalat göstergesi yeni siparişlerde yaşanan daralma nedeniyle iki yıldan bu yana ilk kez temmuzda düştü. Söz konusu endekse göre imalat PMI'ı temmuzda 49,3 kaydedildi. Bir önceki ay bu değer 52 düzeyindeydi.





MAYISTA CARİ AÇIK VERİLMİŞTİ

Öte yandan Almanya mayısta, 1991'den bu yana ilk kez dış ticaret açığı vermişti. Enerji ithalatında artan maliyetler ve ihracat gelirlerinin düşmesi 1 milyar Euro'luk cari açığın oluşmasına neden olmuştu.







İhracat nisana kıyasla mayısta yüzde 0,5 azalmış ve 125,8 milyar Euro olmuştu. İthalatsa yüzde 2,7 artarak 126,7 milyar dolara gelmişti.