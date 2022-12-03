Samanyolu Haber /Dünya / Almanya hem doktorları kaptı, hem 4 milyar euro kar yaptı /03 Aralık 2022 15:24

Almanya hem doktorları kaptı, hem 4 milyar euro kar yaptı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "giderlerse gitsinler" dediği Türk doktorlar Almanya'da rekor kırdı. Bu yıl 2 binden fazla doktor gurbetçi oldu.

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Türkiye’den Almanya’ya giden doktor sayısı 2022’de yeni bir rekor kırarak 2 bin 417’ye ulaştı.

2022 yılının verilerine göre Almanya’ya giden ve gitme hazırlıklarını tamamlayan doktorların sayısı 2 bin 417 oldu. Bunların 1227’sinin uzman doktor olduğu açıklanırken Almanya bu sayede sıfırdan doktor yetiştirmeye para harcamak yerine ciddi bir tasarruf elde etti. Almanya’da bir doktorun yetişmesi için yaklaşık 400 bin euroya yakın para harcanırken, uzmanlarda bu rakam ise 500 bin euroyu aşıyor.

ALMANYA 4 MİLYAR EURO TASARRUF YAPTI
Sözcü’nün haberine göre son bir yılda kayıtlara geçen göçle birlikte Almanya’nın doktor yetiştirme masrafından yaptığı tasarruf 4 milyar euroyu aştı. Türkiye’den başlayan uzman akını, Almanya’nın elini hayli rahatlatıyor. Bu yıl aralık ayına kadar Türkiye’den Almanya’ya gitmek için “yetki belgesi alan” Türk uzman doktor sayısı rekor kırdı ve 1227 oldu. Belge alan pratisyen hekim sayısı ise 1190’a ulaştı. Bu rakam Türkiye’den doktor göçünde bir rekor. İsviçre ve diğer ülkelere gidenler ise bu sayılara dahil değil.

GİDEN DOKTOR SAYISI SON YILLARDA KATLANARAK ARTTI
Son 10 yıldaki Türk Tabipler Birliği rakamlarında da artış gözle görülür bir şekilde artıyor.  Yıllara göre, Almanya’ya giden doktorlar sayıları şöyle:

2012- 59

2013- 90

2014- 118

2015- 150

2016- 245

2017- 482

2018- 802

2019- 1047

2020- 931

2021- 1405

2022 (Kasım ayına kadar)- 2417

TÜRK DOKTOR YOKSA, HASTANE KAPALI
Almanya’da yaklaşık 15 bin doktor açığı bulunuyor. Türkiye’den gelen doktorların sayısı da 10 bine dayandı. Almanya’nın halen doktor ve özellikle de uzman doktor açığı bulunuyor. Bazı klinikler uzman yokluğu nedeniyle kapatılmaya başlandı. Hessen eyaletinin Usingen kasabında bir doğumhane, uzman doğum doktoru olmadığı için kapanma kararı aldı.

Türkiye’den gelen doktorlar olmasa, daha birçok hastanenin kapanma tehlikesi yaşayacağı belirtiliyordu. Türk doktor akınının bu şekilde sürmesi halinde, Almanya’nın 2025’e kadar açığını büyük oranda kapatacağı sanılıyor.
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