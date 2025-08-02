Samanyolu Haber /Dünya / Almanya: Her iki dakikada bir kişi aile içi şiddete uğruyor /02 Ağustos 2025 14:20

Almanya: Her iki dakikada bir kişi aile içi şiddete uğruyor

Almanya'da aile içi şiddet mağduru sayısı 2023'te 256 bini aştı. Her iki dakikada bir kişi eş, eski eş veya yakın akrabası tarafından şiddete maruz kaldı. Mağdurların dörtte üçü kadın.

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Almanya'da aile içi şiddet vakaları endişe verici boyutlara ulaştı.

Welt am Sonntag gazetesinin Federal Emniyet Teşkilatı'na (BKA) dayandırdığı haberine göre, 2023 yılında ülke genelinde toplam 256 bin 942 kişi, aile içi şiddet mağduru olarak kayıtlara geçti. Bu sayı, şimdiye kadar ölçülen en yüksek seviye oldu.

İstatistiklere göre Almanya'da yaklaşık her iki dakikada bir kişi eşi, eski eşi ya da yakın bir aile ferdi tarafından şiddete maruz kalıyor.

BKA verileri, bir önceki yıla kıyasla vakalarda yüzde 3,7 oranında artış yaşandığını ortaya koyuyor. Son beş yılda ise bu artış toplamda yaklaşık yüzde 14'u buldu.

Sadece "partner şiddeti" kategorisinde 2023 yılında 171 bin 069 kişi mağdur oldu. Bu da yıllık bazda yüzde 1,9'luk bir artış anlamına geliyor. 94 bin 873 kişinin mağdur olarak kaydedildiği "aile içi diğer şiddet" kategorisindeki artış ise, yüzde 7,3 olarak açıklandı.
Mağdurların dörtte üçü kadın

Bu vakaların bariz çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Verilere göre mağdurların yaklaşık yüzde 73'u kadın.

Almanya Aile Bakanlığı, artışın nedenleri arasında toplumsal krizler ve kişisel zorlukların etkisiyle artan bir şiddet eğiliminin olabileceğini belirtti. Bakanlık aynı zamanda, şikayette bulunan mağdurların sayısının artmış ve rakamların bu nedenle yükselmiş olabileceğine de dikkat çekti.

Bakanlık ayrıca, Şubat 2025'te kabul edilen Şiddet Yardımı Yasası ile önemli bir adım atıldığını duyurdu. Yeni düzenlemeye göre, şiddet mağduru kadınlar 2032 yılından itibaren yasal olarak danışmanlık ve koruma hakkına sahip olacak. Bu kapsamda kadın sığınma evlerine erişim de güvence altına alınacak.

AFP 
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