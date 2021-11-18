Almanya her yıl 20 bin kişiye Alman vatandaşlığı vermeyi planlıyor

Koalisyon kurulması durumunda Berlin’in ilk kadın eyalet başbakanı olacak olan Franziska Giffey, hedeflerinin uzun vadede yılda 20 bin Alman Vatandaşlığı olduğunu belirtti. Berlin’de şu ana kadar yılda ortalama 7 bin yabancıya Alman vatandaşlığı veriliyor. Dijitalleşmeye ağırlık vererek, işlemleri hızlandırarak ve bürokratik işlemleri en efektif bir şekilde kullanarak vatandaşlığa geçişleri artırmayı planladıklarını kaydeden Giffey, “Vatandaşlık konusunu daha yoğun bir şekilde ele almamız, daha iyi organize etmemiz ve daha merkezi bir şekilde çalışmamız bir sonraki yasama döneminde bizim için çok önemli bir odak noktası olacak” dedi









