Samanyolu Haber /Gündem / Almanya her yıl 20 bin kişiye Alman vatandaşlığı vermeyi planlıyor /18 Kasım 2021 11:44

Almanya her yıl 20 bin kişiye Alman vatandaşlığı vermeyi planlıyor

Berlin’de yeni kurulması beklenen SPD, Yeşiller ve Sol Parti hükümeti, Alman vatandaşlığına geçişleri hızlandırmak istiyor. Koalisyon görüşmelerine devam eden üç parti, kriterleri yerine getiren daha fazla yabancının Alman vatandaşlığına geçmesini istediklerini açıkladı.

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Koalisyon kurulması durumunda Berlin’in ilk kadın eyalet başbakanı olacak olan Franziska Giffey, hedeflerinin uzun vadede yılda 20 bin Alman Vatandaşlığı olduğunu belirtti. Berlin’de şu ana kadar yılda ortalama 7 bin yabancıya Alman vatandaşlığı veriliyor. Dijitalleşmeye ağırlık vererek, işlemleri hızlandırarak ve bürokratik işlemleri en efektif bir şekilde kullanarak vatandaşlığa geçişleri artırmayı planladıklarını kaydeden Giffey, “Vatandaşlık konusunu daha yoğun bir şekilde ele almamız, daha iyi organize etmemiz ve daha merkezi bir şekilde çalışmamız bir sonraki yasama döneminde bizim için çok önemli bir odak noktası olacak” dedi


400 BİN KİŞİ VAR

Şu anda Berlin’de yaşayan ve vatandaşlığa kabul edilebilecek kriterlere uygun yabancı ülke vatandaşlığına sahip yaklaşık 400 bin kişinin olduğuna dikkati çeken Giffey, bunların bazılarının yıllardır, hatta on yılı aşkın süredir Berlin’de yaşadıkları belirtildi. Giffey, bu insanların Alman vatandaşlığına geçerek daha fazla katılımının sağlanacağını ifade etti. Yeşiller Eyalet Başkanı Bettina Jarasch da konunun federal yasa alanına girse de eyaletlerin de kendi inisiyatiflerini kullanabileceği ve takdir hakkı olan bir karar verme alanı olduğunu kaydetti. Sol Parti Başkanı Katina Schubert de oy kullanma hakkına sahip olanların topluma daha fazla katkı sunduğunu söyledi. Schubert, “Uzun süredir burada yaşayanların katılımını artırmak istiyoruz” derken, bunun aynı zamanda kamu kurumlarını göç geçmişi olan insanlara daha şeffaf hale getireceğini ve iş gücü piyasasına daha hızlı erişimlerinin sağlanmasına imkân tanıyacağını kaydetti.

 
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