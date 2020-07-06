Samanyolu Haber /Dünya / Almanya hibe dolandırıcılarını tespit etmeye başladı /06 Temmuz 2020 15:11

Almanya hibe dolandırıcılarını tespit etmeye başladı

Almanya genelinde sürdürülen hibe soruşturmaları kapsamında mayıs ayı sonunda 2 bin 200 dosya açılırken, bu rakam şimdilerde 5 bin 100’ü buldu.

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Korona krizi başlar başlamaz eyalet hükümetleri küçük işletmelere, belgeleri ve başvurularını incelemeden para yardımında bulundu. Tüm başvuru sahiplerine 48 saat içinde 5 bin ila 14 bin Euro arasında değişen miktarda hibe verildi. Hürriyet'te yer alan habere göre çok sayıda esnaf hibeden yararlanırken, gelinen noktada binlerce dolandırıcılık vak'ası da ortaya çıktı. Şimdiye kadar açılan soruşturma dosyalarında yer alan bilgi ve belgelere göre eyalet hükümetleri ve yatırım bankalarının 22 milyon Euro dolandırıldığı belirlendi.

Almanya, kısa çalışma ödeneğini bütçeden karşılarken korona krizi sonrası hükümet şirketleri ve çalışanları mağdur etmemek adına kimi zaman ailelere verilmek üzere parça parça yaklaşık 1 trilyon Euro'luk paket açıklamıştı. 
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