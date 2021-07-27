Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Hükümeti 'infaz listeleri' soruşturmasını resmen açıkladı /27 Temmuz 2021 10:09

Almanya Hükümeti 'infaz listeleri' soruşturmasını resmen açıkladı

Almanya'da yaşayan gazeteci Erk Acarer'e yönelik saldırı sonrası Avrupa'da Türkiye kökenli muhaliflerin isimlerinin yer aldığı 55 kişilik 'infaz listesi' sosyal medyada yayımlanmıştı. Sol Parti milletvekili Helin Evrim Sommer'in bu konudaki soru önergesini yanıtlayan Alman hükümeti, ilk kez söz konusu listenin incelendiğini açıkladı.

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Die Linke (Sol Parti) Milletvekili Helin Evrim Sommer de muhaliflere yönelik saldırıların arttığı bir dönemde İçişleri Bakanlığı'na infaz listesini sordu.

Euronews'te yer alan habere göre soru önergesine yanıt veren İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Helmut Teichmann, "Türk hükümetine eleştirel yaklaştığı düşünülen kişilerin isimlerinin olduğu farklı listeler bulunduğuna dair işaretler var" diyerek, olayın soruşturulduğunu aktardı.

Alman hükümeti böylelikle ilk kez muhalif isimlere yönelik saldırı listelerinin olduğu konusunda görüş bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, ellerinde muhaliflere yönelik saldırı konusunda spesifik bir liste olmadığını ancak incelemenin derinleştirildiği belirtildi.

Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenli gazeteciler, sosyal medyada sık sık tehdit mesajlarına maruz kalıyor. En son 55 kişilik listede adı geçen edebiyatçı-yazar Gökhan Yavuzel, yaşadığı İngiltere'de saldırıya uğradığını duyurdu.

Gökhan Yavuzel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün dört kişinin saldırısına uğradım. Polis geldi, sonra ambulans. Karakol ifadesinden sonra evime bırakıldım. Sırtımda da hafif morluklar var. İsimlerimizi medyaya ‘infaz listesi’ olarak hedef gösteren dalkavuklar; bunun bedelini elbet ödersiniz" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda da Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Erk Acarer, "Milletin ailesiyle, değerleriyle ilgili yazmayı bırak, daha kötüsünü yaparız" diyen üç kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı.

İnternette dolaşıma sokulan 55 kişilik listede adı geçen Kürt sanatçı Ferhat Tunç da, kendisine yönelik saldırı riski bulunduğu konusunda Alman polisi tarafından uyarıldığını duyurmuştu.

Tagesspiegel'e göre Alman Gazeteciler Sendikası (DJV) Türkiye kökenli gazetecilere ve muhaliflere yönelik tehdit ve şiddet konusunda, Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Türk Büyükelçi ile görüşerek bunun kabul edilemeyeceğini açıkça söylemesini istedi.

'Almanyalı Osmanlılar'

Almanyalı Osmanlılar adını kullanan ve ülkenin farklı kentlerinde boks kulübü adı altında faaliyet gösteren oluşum hakkında bir çok iddia bulunuyor. Almanyalı Osmanlıların en yoğun faaliyette olduğu eyalet ise Baden Württemberg.

Bu oluşum cinayet, kasten adam öldürmek, ağır yaralama, şantaj, fuhuş, silah ve uyuşturucu ticareti gibi birçok suçlamayla yargılanıyor.

Alman basını, daha önce bu oluşumun Türkiye ile bağlantıları olduğu yönünde iddialara yer vermişti.

Bu grupla ilgili Almanya'da çok sayıda soruşturma açılmış “siyasi olarak yurt dışından kontrol edilip edilmediği" mercek altına alınmıştı.

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