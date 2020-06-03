Almanya için yapılan başvurularda Türkler halen ilk sırada

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamasında, Alman vatandaşlığa geçen Türklerin sayısında düşüş kaydedilmesine rağmen, Türklerin vatandaşlık alan yabancılar arasında birinci sırada bulunduğu belirtildi. 2019'da 16 bin 200 Türk, Alman vatandaşlığına geçti. Ancak vatandaşlık alması mümkün olan Türklerin sadece yüzde 1,2'sinin Alman vatandaşlığına geçtiği kaydedildi.





Bununla en az 10 yıldır Almanya'da yaşayan ve vatandaşlığa geçme şartlarını yerine getirenler kastediliyor.





Alman vatandaşlığına geçen yabancıların sayısı ise 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı. Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, 2019 yılında 183 ülkeden 128 bin 900 yabancı Alman vatandaşlığına geçti. Bunun 2003 yılında beri kaydedilen en yüksek rakam olduğuna dikkat çekildi.





İkinci sırada İngilizler var





Açıklamada, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasından önce çok sayıda İngiliz'in Alman vatandaşlığına geçmesinin bu rakamı artırdığı ifade edildi. 2019 yılı istatistiklerine göre, Alman vatandaşlığına geçenler arasında Türklerin ardından ikinci sırada 14 bin 600 ile İngilizler yer aldı. Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması yönünde 2016 yılında yapılan referandumdan beri Alman vatandaşlığını tercih eden İngilizlerin sayısının arttığı, dört yıl içinde yaklaşık 31 bin İngiliz'in Alman vatandaşı olduğu belirtildi.





Alman vatandaşlığına geçenler arasında üçüncü sırada 6 bin ile Polonyalılar yer alırken, bunu 5 bin 800 ile Rumenler ve 4 bin 600 ile Iraklılar izledi.





Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamasında, Alman vatandaşlığına geçen her üç kişiden birinin AB vatandaşı olduğu belirtildi.







