Samanyolu Haber /Dünya / Almanya İçişleri Bakanlığı Çinli diplomat rezaletini dünyaya ifşa etti /27 Nisan 2020 10:08

Almanya İçişleri Bakanlığı Çinli diplomat rezaletini dünyaya ifşa etti

Almanya İçişleri Bakanlığı, Çinli diplomatların, Almanya’daki üst düzey bürokratları Pekin’in koronavirüs salgını yönetimi hakkında olumlu yorumlar yapmaları için etkilemeye çalıştığını doğruladı.

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Alman hükümeti, milletvekili Margarete Bause'in sorusuna gönderdiği cevap mektubunda, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Covid-19 salgını yönetimi hakkında Alman yetkililerden olumlu yorumlar almak için bireysel temaslarda bulunduğunun farkındayız" diyerek federal hükümetin bu taleplere uymadığını ifade etti.

Euronews'te yer alan habere göre Berlin'deki Çin Büyükelçiliği söz konusunu "bilginin yanlış ve sorumsuz olduğunu" savundu ve daha fazla yorumda bulunmadı.

Geçtiğimiz haftalarda Die Welt gazetesi, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın da tüm devlet dairelerine gönderdiği uyarı yazısında, üst düzey bürokratlardan Covid-19 salgınında propaganda faaliyeti yürüten Çin için herhangi bir açıklama yapmamaları istendiği iddiasını gündeme getirmişti.

Ayrıca Reuters haber ajansına göre Pekin, Çin'in koronavirüs salgını hakkında dezenformasyona yol açtığını iddia ettiği Avrupa Birliği raporunun yayımlanmasını engellemeye çalıştı.
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