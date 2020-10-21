Almanya iki isme uluslararası tutuklama emri çıkardı

Alman basını, şirket kurucuları Almanya doğumlu Juergen Mossack ve Ramon Fonseca'nın Köln savcıları tarafından vergi kaçakçılığına yataklık etme ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla arandığını bildirdi.







Euronews'te yer alan haberde Panama Belgeleri, dünyanın en zengin kişilerinden bazılarının paralarını nasıl sakladıklarını gösteren 11 milyon gizli mali belgeden oluşuyor. Kayıtlar ilk olarak Suddeutsche Zeitung'a sızdırılmış, 2016'da haber kuruluşlarıyla ortak raporlar yayınlamaya başlayan Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ile paylaşılmıştı.





ABD federal savcıları, Mossack Fonseca hukuk firmasının, müvekkillerinin servetini korumak ve vergi borçlarını gizlemek için Amerikan yasalarını aşma planı oluşturduğunu ileri sürüyor. 2000 yılına dayandığı belirtilen planın Panama, Hong Kong ve İngiliz Virgin Adaları'ndaki sahte vakıfları ve paravan şirketleri içerdiği iddia ediliyor.





Hukuk şirketinin kurucuları Mossack ve Fonseca Alman uyruklu olmalarına rağmen Panama vatandaşlığına da sahip. Panama'nın kendi vatandaşlarını iade etmemesinden dolayı ikilinin yargılanmak üzere Almanya'ya getirilip getirilmeyeceği bilinmiyor.