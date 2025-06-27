Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, ikincil korumaya sahip sığınmacılar için aile birleşimini durdurdu /27 Haziran 2025 13:48

Almanya, ikincil korumaya sahip sığınmacılar için aile birleşimini durdurdu

Almanya milletvekilleri, ikincil korumaya sahip sığınmacılar için aile birleşimi vizelerini iki yıllığına askıya aldı. Karar mecliste büyük bir oy farkıyla kabul edildi.

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İkincil koruma olarak adlandırılan bu kişiler Almanya’da tam iltica statüsüne sahip olmamakla birlikte savaş ya da işkence tehdidi nedeniyle ülkelerine geri dönemiyorlar. Bu tartışmalı uygulama özellikle Suriyeli aileleri etkileyecek.

TR724'te yer alan habere göre şu anda Almanya’da çoğunluğu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 351 bin 400 ikincil koruma statüsüne sahip kişi yaşıyor. Bu kişiler başlangıçta bir yıllık oturma izni alırken bu süre 2024 yılında üç yıla uzatıldı. Bu kişiler Almanya’da yaşama, çalışma ve sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahipler ancak sığınmacılar ve tanınmış mültecilerden farklı olarak eşleri ve 18 yaşın altındaki çocuklarıyla yeniden birleşme hakkına sahip değiller.
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