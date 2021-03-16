Almanya iklim koruma hedeflerini başarıyla tamamladı

Almanya büyük ölçüde koronavirüs salgını sayesinde 2020 yılı için belirlediği iklim hedeflerine ulaşmayı başardı. Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze ve Federal Çevre Dairesi (UBA) yetkilileri iklim raporunu bugün Berlin'de kamuoyuna açıkladı.







Rapora göre, 2020 yılında sera gazı emisyonu 1990 yılına kıyasla yüzde 40,8; 2019 yılına kıyasla da yüzde 8,7 düştü. Federal Çevre Dairesi'nin verilerine göre, 2020 yılında Almanya'da yaklaşık 739 milyon ton sera gazı emisyonu gerçekleşti, bunun bir önceki yıla göre 70 milyon ton daha az olduğu belirtildi.





Federal Çevre Dairesi'nin tahminlerine göre, sera gazı emisyonundaki düşüşün üçte birinin koronavirüs salgını ve etkileri ile bağlantısı bulunuyor. İlkbahardaki kapanma nedeniyle birçok fabrikada üretimin durmasının, sosyal mesafe kısıtlamaları nedeniyle otomobil veya uçakla daha az seyahat edilmesinin sera gazı emisyonun azalmasında etkili olduğu düşünülüyor.





Federal Çevre Dairesi Müdürü Dirk Messner, koronavirüs salgını olmasaydı da, Almanya'nın sera gazı emisyonunda düşme beklendiğini ancak emisyonu 1990 yılına kıyasla yüzde 40 civarında azaltma hedefine ulaşılmasının zor olacağını belirtti.





İklim koruma yasasının etkisi





Sosyal Demokrat Partili (SPD) Çevre Bakanı Schulze de, sera gazı emisyonunun azalmasında korona krizinin etkisinin olduğuna işaret etmekle birlikte Almanya'da 2019 yılında kabul edilen iklim koruma yasasının kaydedilen ilerlemede etkili olduğunu ifade etti.





Bu yasa ile iklim koruma konusundaki hedefler bağlayıcı olmuş ve bağımsız uzmanlardan oluşan bir komisyonun her yıl hedeflere ne kadar ulaşıldığını değerlendirmesi öngörülmüştü. Bakan Schulze, söz konusu komisyonun 15 Nisan'da görüşünü açıklayacağını söyledi. Yasaya göre, ulaşım, enerji, imar, tarım ve sanayi bakanlıklarının iklim koruma hedeflerine ulaşması öngörülüyor.





"Almanya'nın 2020 için belirlediği iklim hedeflerine ulaşması rahat olmam için bir neden değil" diyen Bakan, Avrupa Birliği'nin iklim hedeflerini yukarıya çekeceğini ve bunun Almanya için de sonuçları olacağını belirtti. Schulze, bu nedenle de Alman hükümetinin rüzgar ve güneş enerjisinin yaygınlaştırılması ile ilgili planlarını önümüzdeki 10 yıl içinde iki katına çıkartması gerektiğinin altını çizdi. Alman Bakan, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunun 1990 yılına kıyasla yüzde 55 daha az olmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.





Federal Çevre Dairesi'nin raporuna göre, bu yıl iklim koruma hedeflerine ulaşamayan tek bakanlık İçişleri, İmar ve Yurt Bakanlığı oldu. İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in iklim koruma hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için ek önlemler alması gerekiyor.





Muhalefet ve çevre örgütleri tepkili





Muhalafetteki Yeşiller ve Sol Parti ile çevre koruma örgütleri ise hükümetin iklim koruma konusundaki adımlarını yetersiz olduğu gerekçesiyle eleştiriyor. Yeşiller partili Lisa Badum, çevre dostu yöntemlerle üretilen elektrik enerjisinin yaygınlaştırılması, iklime zarar vermeyecek sanayi ve elektrikli otomobillere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Sol Partili Susanne Hennig-Wellsow ise iklime zararlı makam otomobillerine verilen sübvansiyonların sona erdirilmesini talep etti.





Çevre koruma örgütü Greenpeace'ten Lisa Göldner ise Almanya'nın iklim koruma hedeflerine ulaşılmasının esas nedeninin koronavirüs salgını olduğunu vurgulayarak, hükümetin kararlarının iklim korumada yeterince etkili olmadığını savundu.