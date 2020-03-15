Almanya ile ABD arasında aşı gerilimi

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Ekonomi Uzmanı Bernd Westphal, Alman hükümetine koronavirüs aşısı üzerinde çalışan Tübingen merkezli CureVac firmasının ABD’ye satışına engel olması çağrısı yaptı. Burada söz konusu olanın Avrupa ve Almanya’nın çıkarları olduğuna dikkat çeken Westphal "Amerika seçimini izolasyondan ve ‘önce Amerika’dan yana kullandı, çoklu işbirliğine karşı bir tutumda karar kıldı. Bu nedenle gerekirse CureVac’ın kamu bütçesinden desteklenmesi gerekiyor" diye konuştu.





CureVac firması cuma günü bir dizi potansiyel aşı üzerinde çalıştıklarını, aralarından iki tanesini seçerek klinik testleri başlatacaklarını, haziran veya temmuz ayında bir aşı geliştirmiş olmayı umduklarını açıklamıştı. Bu noktadan sonra ise aşının kullanılabilmesi için izin alınması süreci başlıyor. Amerikan Başkanı Trump’ın ise firmayı ABD’ye çekmeye çalıştığı ve bulunacak olası aşıyı Amerikan halkı için garantilemeye çalıştığı belirtiliyor.