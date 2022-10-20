Samanyolu Haber /Dünya / Almanya ile Fransa arasındaki çatlak büyüyor /20 Ekim 2022 10:07

Almanya ile Fransa arasındaki çatlak büyüyor

Fransa ve Almanya'nın arasında savunma ve enerji politikalarında oluşan çatlak nedeniyle gelecek hafta yapılması planlanan zirve ocak ayına ertelendi.

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Avrupa ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra birlik halinde kalma gereğini vurguluyor ancak bu birlikteliği test eden gelişmeler söz konusu ve enerji krizi bunlardan biri.

Fransız yetkililer, Berlin'in Paris'e önceden uyarıda bulunmadan açıkladığı 200 milyar euroluk enerji fonu da dahil olmak üzere Almanya'nın tek taraflı aldığı bir dizi karardan rahatsız.

Paris, Almanya ve İspanya tarafından tamamlanması istenilen yeni MidCat gaz boru hattının inşa edilmesi için yapılan girişimlere karşı çıkınca ilişkiler gerildi.

Fransa ayrıca, Almanya'nın Avrupa'dan tedarik etmek yerine Amerika Birleşik Devletleri'nden hava savunma sistemleri alma hamlesini de doğru bulmuyor.

"Anlaşmaya varmak için zamana ihtiyacımız var"

Tüm bu karşılıklı tutum nedeniyle Alman hükümet sözcüsü, her iki tarafın da anlaşmaya varmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu belirterek zirveyi ertelemesine karar verildiğini belirtti.

Fransa cumhurbaşkanlığı yetkilisi de iki tarafın enerji politikası ve savunma iş birliği gibi konularda anlaşmaya varmak için "daha fazla zamana" ihtiyacı olduğu söylemini doğruladı.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ise Berlin ile Paris arasında herhangi bir sürtüşme olmadığını ileri sürdü.

Alman kaynakların Reuters'e verdiği bilgide de önümüzdeki hafta Paris'in güneyindeki Fontainebleau'da gerçekleşecek olan zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daha iddialı bir anlaşma ile sonuçlanmasını arzu ettiği ifade edildi.

Fransa'da karışık hisler

Bazı Fransız diplomatlar, Almanya'yı alenen eleştirmenin zarar verici olduğunu ve Macron'un Avrupa yanlısı seçmen tabanıyla oy kazanan bir taraf olmadığını söylediler. Ancak diğerleri, Almanya'nın ağırlığını koyduğunu ve bazen Fransız çıkarlarına aykırı kararlar aldığını hissettiklerini söylüyor.

Fransa, elektriğinin çoğunu nükleer enerjiyle üretiyor ve doğal gaza Almanya'dan çok daha az bağımlı. Ancak Fransız yetkililer, diğer ülkelerin vatandaşlarını korumak için aynı araçlara sahip olmadığı için 200 milyar euroluk Alman planının Avrupa pazarını bozabileceğinden endişe duyduklarını söylüyorlar.

Fransa ayrıca, önerilen MidCat boru hattının, yaklaşmakta olan enerji krizini hafifletmek için inşa edilmesinin çok uzun süreceğini, Fransa için maliyetli olacağını ve yeşil bir ekonomiye doğru ilerleme çabalarına aykırı olacağını öne sürüyor.

Fransa kendisine rakip çıkarmak istemiyor

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan İspanya ve Almanya'daki yetkililer Reuters'e, Fransa'nın kendi can çekişen nükleer endüstrisini korumak ve ithal gaz için bir hazırlık noktası olarak İspanya'dan gelen rekabeti savuşturmak için hareket ettiğine inandıklarını söylediler.

Fransız hükümetiyle temasta olan Avrupalı bir kaynak, "Fransızlar, Almanlara, özellikle Scholz'a kızgın. Bunu kamuoyu önünde söylemiyorlar ama özel olarak öfkeliler” dedi ve ekledi:
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