Samanyolu Haber /Dünya / Almanya ile Rusya arasında artan uranyum ticareti /04 Ocak 2025 16:53

Almanya ile Rusya arasında artan uranyum ticareti

Almanya, bir taraftan Rusya’ya ekonomik yaptırımları desteklerken, diğer taraftan uranyum ithalatını artırdı. Bu arada uranyuma yaptırım olmadığı ortaya çıktı.

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2024 yılında Rusya’dan uranyum ithalatını bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 70 oranında artırdı. Der Spiegel’in haberine göre, ülkeye Rusya’dan toplamda en az 68,6 ton uranyum getirildi.

Bu veriler, Aşağı Saksonya Eyaleti Çevre, Enerji ve İklim Koruma Bakanlığı tarafından açıklandı. Rusya’nın devlet enerji şirketi Rosatom’a bağlı iki yan kuruluş tarafından tedarik edilen uranyum, Aşağı Saksonya’nın Lingen kentinde bulunan Advanced Nuclear Fuels (ANF) şirketinin yakıt elemanı üretim tesisine teslim edildi. Bu uranyum, Avrupa’daki VVER tipi reaktörlerde kullanılmak üzere işleniyor.

Haberde, uranyumun Avrupa Birliği’nin yaptırımlarına tabi olmayan malzemeler arasında yer aldığı belirtildi. Almanya Federal Çevre, Doğa Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketici Koruma Bakanlığı, “Rusya ile barışçıl amaçlı nükleer yakıt ticaretine yönelik herhangi bir AB ambargosu bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.

Ayrıca, Lingen’deki yakıt elemanı üretim tesisinin kapasitesinin artırılması planlanıyor. Bu durum, Rusya’dan daha fazla uranyum ithalatını gerektirebilir. Hâlihazırda Bulgaristan, Çekya, Finlandiya, Macaristan ve Slovakya’daki toplam 19 VVER reaktörünün yakıt ihtiyacı, büyük ölçüde Rusya’dan karşılanıyor. Almanya’nın Lingen tesisinde ise bu reaktörler için alternatif bir yakıt üretimi hedefleniyor. Tesiste 2030 yılı itibarıyla yerli tasarım yakıt elemanlarının üretimine başlanması planlanıyor.
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