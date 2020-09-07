Samanyolu Haber /Gündem / Almanya ile Rusya arasında gerilim tırmanıyor /07 Eylül 2020 14:21

Almanya ile Rusya arasında gerilim tırmanıyor

Almanya ile Rusya arasındaki ilişkiler muhalif Aleksey Navalni’nin zehirlenmesinden sonra daha da gerildi. Moskova ve Berlin’den peş peşe gelen açıklamalarda taraflar birbirini suçladı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Sacharowa’nın Almanya’nın olayın aydınlığa kavuşması için iş birliği yapmaktan kaçındığı ve soruşturmayı yavaşlattığı suçlamasına. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’tan yalanlama geldi. Katıldığı bir televizyon programda konuşan Maas, “Geçen hafta Rusya Büyükelçisi ile yapılan görüşmede yardım talebinin onaylandığı bildirildi. Yardım talebini sunmamak için hiçbir neden de yok” dedi. Maas, Almanya’nın soruşturmayı engellediği yönündeki iddialarını da yalanladı. Rusya’da son haftalarda dikkat dağıtmak amacıyla açıklamalar yapıldığını belirten Maas, önümüzdeki günlerde de benzer açıklamaların gelebileceğini kaydetti.

YARISI ALMAN ŞİRKETİ
Rusya’ya karşı yaptırım yapılması için konunun NATO ve Avrupa Birliği seviyesinde ele alınacağını belirten Maas, Kuzey Akım 2 boru hattının geleceğinin ne olacağının Rusya’nın tavrına bağlı olduğunu belirterek, “Rusların Kuzey Akım 2 konusundaki duruşumuzu değiştirmeye zorlayacağını ummuyorum” dedi. Projenin sürmesi için iyi gerekçelerin bulunduğunu ve bunlardan birinin projede çalışan yüz şirketten yarısının Alman olduğunu hatırlatan Maas, baştan Kuzey Akım 2’nin durdurulacağını söylemenin yanlış olacağını vurguladı.

‘ÇOK SICAK BAKMIYORUM’
CDU Genel Başkanı ve Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer (AKK) ise boru hattının Rusya’ya yönelik yapılacak yaptırımlarda masaya getirilebileceği mesajını verdi. Kramp Karrenbauer, “Kuzey Akım 2’nin çok sıcak baktığım bir proje olmadığını her zaman söyledim. Ben, orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Ukrayna’nın güvenlik çıkarlarının öncelikli olduğuna inanıyorum” dedi.
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