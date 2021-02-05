Almanya ile Rusya arasında Navalni gerginliği

Almanya ve Rusya arasında Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin tutuklanmasının ardından gerginlik artıyor. Rusya, Navalni protestolarına katıldığı gerekçesiyle bir Alman diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ederken, Almanya Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'ni dışişleri bakanlığına çağırdı.





Berlin yönetimi, Rus muhalif Aleksey Navalni'ye destek için yapılan yasa dışı protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Almanya, Polonya ve İsveç'in büyükelçiliklerinden 3 diplomatın Rusya’da "istenmeyen kişi" ilan edilmesine tepki gösterdi.





Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı yazılı açıklamada, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin diplomatlarının sınır dışı edilmesi kararının hiçbir şekilde haklı çıkarılamayacağını ve bu durumun ilişkilere daha fazla zarar verdiğini belirtti.





Söz konusu Alman diplomatın Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi çerçevesinde yasal yollarla, gelişmeler hakkında yerinde bilgi edinme görevini yerine getirdiğini belirten Maas, "Rusya Federasyonu bu adımı tekrar gözden geçirmezse, bu, cevapsız kalmayacaktır" ifadesini kullandı.