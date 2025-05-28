Almanya ile Ukrayna arasında askeri iş birliği

Friedrich Merz, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi üzerinde çalıştığına da dikkat çekerken; Zelenskiy, ABD'nin de daha güçlü yaptırım paketlerini devreye sokması gerektiğini savundu.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı uzun menzilli silah sistemlerinin üretiminde destekleyeceğini açıkladı. Başbakan Friedrich Merz, Berlin'de ağırladığı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke savunma bakanlarının gün içinde bu yönde bir niyet beyanına imza atacağını duyurdu.Bundan böyle Ukrayna'ya verilen silahlarla ilgili menzil sınırlamasının olmayacağını bir kez daha dile getiren Merz, Kiev'in böylece kendini savunabilmek için Ukrayna toprakları dışındaki askeri hedeflere de saldırı kabiliyetine sahip olacağını vurguladı.İki ülke arasındaki askeri sanayi alanındaki iş birliğinde yeni bir döneme girildiğini belirten Başbakan Merz, "Bugün Almanya ile Ukrayna arasında uzun menzilli silahların üretimi konusunda, sanayi düzeyinde de ilk adımı atıyoruz" dedi. Ortak üretimi de mümkün hale getirmek istediklerini kaydeden Merz, söz konusu planlara ilişkin daha fazla detay vermezken Almanya'nın Ukrayna ordusuna kendini savunmaya yönelik her türlü donanım desteğini sağlamak istediğinin altını çizdi.Almanya Başbakanı Merz, Rusya'nın ateşkesi reddinin artık "gerçekten sonuçları olacağını" da ifade etti. Almanya'nın yalnızca beklemekle yetinmek istemediğini vurgulayan Merz, bundan sonra alınacak önlemlerin aktif biçimde planlandığını vurguladı.Basın toplantısında Berlin'le silah üretimine yönelik yeni ortak proje planlarından duyduğu memnuniyeti ifade eden Ukrayna lideri, konuya dair detay vermekten kaçındı. Üretimin Ukrayna'da gerçekleşmesi konusunda mutabık kalındığını aktaran Zelenskiy, diğer yandan Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne Kiev'in de davet edilmesi çağrısında bulundu. Zelenskiy, ülkesinin söz konusu zirveden dışlanmasının Rusya için bir zafer anlamına geleceğini savundu.Merz'le Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Zelenskiy, "Şayet Ukrayna NATO zirvesinde olmazsa bu Putin için Ukrayna'ya karşı değil, ancak NATO'ya karşı bir zafer olacak. Bu nedenle karar ortaklarımızın" ifadelerini kullandı.