Samanyolu Haber /Dünya / Almanya imamlara dil şartı getiriyor /06 Kasım 2019 11:37

Almanya imamlara dil şartı getiriyor

Almanya imamlar gibi yabancı din görevlilerine Almanca bilme şartı getirmeye hazırlanıyor.

SHABER3.COM

Almanya'da istihdam ve ikamet düzenlemelerinde yapılması planlanan değişiklik tasarısında imamlar gibi yabancı din görevlilerine Almanca bilme şartı getirilmesi planlanıyor. Söz konusu tasarının Çarşamba günü Bakanlar Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor.

DW Türkçe'nin RND'den aktardığı habere göre İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil tarafından hazırlanan  tasarıda "Alman dilinin yabancı din görevlileri tarafından kullanımının güçlendirilmesi hedefi ancak bu kişilerin Almanya'ya giriş yaptıklarında Almanca bilmeleri durumunda başarılı olabilir ki bu, toplumla en başta iletişime geçmelerine de olanak sağlar" denildi.

Tasarıda ayrıca din görevlilerinin toplumda "biçimlendirici" bir rol oynadıklarına dikkat çekiliyor. Din adamlarının farklı kültürler ve dinler arası barışçıl ortak yaşamın tesisi ve yeni göçmenlerin Almanya'ya başarılı entegrasyonu için "örnek olma ve danışmanlık rollerinin" önemi vurgulanıyor.

Tasarıya göre "temel düzeyde dil bilen" yabancı din görevlilerine oturma izni verilmesi onaya tabi olmayacak. Ancak özel durumlarda temel Almanca bilgisine sahip olmayan din görevlilerine de oturma izni verilebilecek. Bu durumda din görevlisinin ülkeye giriş yaptıktan sonraki bir yıl içinde temel seviyede dil bilgisine sahip olduğunu kanıtlaması gerekecek.

Temel seviye Almanca bilgisi ise, ailesi, alışveriş ve işle ilgili sıklıkla kullanılan cümleleri ve ifadeleri anlayabilme olarak tanımlanıyor.
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