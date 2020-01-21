Samanyolu Haber /Gündem / Almanya imamlardan sonra Türkçe öğretmenini de kendi yetiştirecek /21 Ocak 2020 11:20

Almanya imamlardan sonra Türkçe öğretmenini de kendi yetiştirecek

Berlin Senatosu, okullarda Türkçe dersi verecek öğretmen yetiştirmek istiyor. Hedef, Türkiye’den gönderilen öğretmenlerin yerine Berlin’de yetişen öğretmenlerin Türkçe derslerine girmesi.

SHABER3.COM

Berlin Eğitim ve Bilim Senatörü Sandra Scheeres’in istediği eğitimin gelecek yıl Berlin Hür Üniversitesi’nde başlaması planlanıyor.

Berlin Hür Üniversitesi bünyesindeki Türkoloji Bölümü, geliştirilerek Türkçe öğretmen yetiştirecek hale getirilecek.

Bölüme yılda kaç öğrencinin alınacağı ise henüz netlik kazanmadı. 

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada Berlin Hür Üniversitesi’nin öğretmen yetiştirmeyi kabul ettiğini belirten Berlin Eğitim ve Bilim Senatörlüğü Müsteşarı Steffen Krach, “Üniversite yönetimiyle birlikte hızlıca bölümü oluşturmak için çalışacağız. Okullarımızda Türkçe dersi verecek öğretmenler kısa süre sonra Dahlem’den (Berlin Hür Üniversitesi’nin kampusünün bulunduğu semt) gelecek.” dedi. 

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde de bir süredir Türkçe öğretmenler yetiştiriliyor.

Almanya, camilerde görev yapacak imamların yetiştirilmesi yönünde de bir süre önce karar almıştı. Berlin hükümeti, Türkiye’den gelecek imamların Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camilerinde görev yapmasına karşı çıkıyor.

Ankara’nın gönderdiği imamların gelmesini engellemek için de ihtiyaç duyulan din adamlarının Almanya’da yetiştirilmesi çözümü bulundu.

TÜRKİYE 5 YILLIĞINA ÖĞRETMEN GÖNDERİYORDU

Berlin’de 2017 yılında bazı ilçe belediyeleri Türkçe derslerinin yapıldığı sınıflar için başkonsolosluktan kira talep etmişti.

Kira ödemeyi reddeden başkonsolosluk, Türkçe dersleri için okullar dışında derslikler bulmuştu. Ancak yapılan ikili görüşmelerden sonra belediyeler kira talebinden vazgeçmişti.

Türkçe dersleri, Almanya’da 1970’li yıllardan beri düzenli olarak işleniyor. Almanya ile Türkiye arasında 60 yıl önce yapılan anlaşma gereği Türk öğrencilerin Türkçe eğitimi için Türkiye’den beş yıllığına öğretmenler gönderiliyor.

Yaklaşık 50 yıldır Türkiye’den gönderilen öğretmenler ilkokul seviyesindeki Türk çocuklarına Türkçe, Hayat Bilgisi ve Din Bilgisi dersleri öğretiyor. 

Derslerin yapılabilmesi için velilerin okul yönetimlerine talepte bulunması gerekiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya imamlardan sonra Türkçe öğretmenini de kendi... Sonraki Haber >>

Enes Kanter'den görülmeye değer hareket

Enes Kanter'den görülmeye değer hareket

SpaceX'in acil durum testi

SpaceX'in acil durum testi

Brezilya'da helikoptere kamyon çarptı

Brezilya'da helikoptere kamyon çarptı

Avusturalya'da şimdi de dolu felaketi

Avusturalya'da şimdi de dolu felaketi

Bu da Selfie kapkaçı

Bu da Selfie kapkaçı

Bir doktorun tükenme anı

Bir doktorun tükenme anı

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

Kazadan ilginç kurtuluş!

Kazadan ilginç kurtuluş!

Brezilyalı Canavar dalga arasına daldı

Brezilyalı Canavar dalga arasına daldı

Refleksiyle kazadan kurtuldu

Refleksiyle kazadan kurtuldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:12:23