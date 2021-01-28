Almanya: İngiliz Astra Zeneca aşısı 65 yaş üzerine yapılamaz

Avrupa Birliği'nin (AB) aşı tedariki konusunda gerilim yaşadığı üreticilerden AstraZeneca'ya Almanya'dan kötü haber geldi. Almanya'nın yetkili sağlık kuruluşu Robert-Koch Enstitüsü'ne bağlı Daimi Aşı Komisyonu, Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği, AstraZeneca'nın üretip dağıttığı aşının sadece 18-64 yaş arasındakilere yapılması gerektiği sonucuna vardı.







AB'nin Avrupa İlaç Kurumu'nun (EMA) Oxford-AstraZeneca aşısı hakkındaki kararını açıklamasının arifesinde Alman Daimi Aşı Komisyonu aşı tavsiyelerini güncelledi.





Alman Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Komisyon'un bildiri taslağında "65 yaş ve üstü için aşının etkinliğini değerlendirmeye yönelik halihazırda elde yeterli veri bulunmuyor" denildi.





Buna göre "mRNA teknolojisi kullanan Biontech-Pfizer ve Moderna aşılarından farklı olarak, Oxford-AstraZeneca aşısı, her doz aşamasında sadece 18-64 yaşındakilere yapılmalı".





EMA, Oxford-AstraZeneca aşısı hakkındaki kararını yarın açıklayacak.





Geçen hafta Almanya'da bir dizi gazete hükümet kaynaklarına dayanarak İngiliz ilaç devinin aşısının 65 yaş üstünde etkinliğinin sadece yüzde 8 olduğu ve yaşlılarda kullanılmasına izin verilemeyeceğine dair haberler yapmıştı.





Hafta başında şirketten şu yalanlama gelmişti:





"65 yaşın üzerindeki yetişkinlerde Oxford-AstraZeneca aşısının etkinliğinin yüzde 8 kadar düşük olduğuna dair haberler tamamen yanlıştır. Kasım ayında The Lancet'te dergisinde yayımladığımız veriler, yaşlı yetişkinlerin aşıya karşı güçlü bağışıklık tepkileri gösterdiğini ve yüzde 100'ünün ikinci dozdan sonra koronavirüsün sivri uçlu proteiniyle bağlantılı antikorları ürettiğini ortaya koydu."