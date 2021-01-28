Samanyolu Haber /Sağlık / Almanya: İngiliz Astra Zeneca aşısı 65 yaş üzerine yapılamaz /28 Ocak 2021 17:42

Almanya: İngiliz Astra Zeneca aşısı 65 yaş üzerine yapılamaz

Almanya'da Daimi Aşı Komisyonu, Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği, AstraZeneca'nın üretip dağıttığı aşının sadece 18-64 yaş arasındakilere yapılması gerektiği sonucuna vardı.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği'nin (AB) aşı tedariki konusunda gerilim yaşadığı üreticilerden AstraZeneca'ya Almanya'dan kötü haber geldi. Almanya'nın yetkili sağlık kuruluşu Robert-Koch Enstitüsü'ne bağlı Daimi Aşı Komisyonu, Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği, AstraZeneca'nın üretip dağıttığı aşının sadece 18-64 yaş arasındakilere yapılması gerektiği sonucuna vardı. 

AB'nin Avrupa İlaç Kurumu'nun (EMA) Oxford-AstraZeneca aşısı hakkındaki kararını açıklamasının arifesinde Alman Daimi Aşı Komisyonu aşı tavsiyelerini güncelledi.

Alman Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Komisyon'un bildiri taslağında "65 yaş ve üstü için aşının etkinliğini değerlendirmeye yönelik halihazırda elde yeterli veri bulunmuyor" denildi.

Buna göre "mRNA teknolojisi kullanan Biontech-Pfizer ve Moderna aşılarından farklı olarak, Oxford-AstraZeneca aşısı, her doz aşamasında sadece  18-64 yaşındakilere yapılmalı".

EMA, Oxford-AstraZeneca aşısı hakkındaki kararını yarın açıklayacak.

Geçen hafta Almanya'da bir dizi gazete hükümet kaynaklarına dayanarak İngiliz ilaç devinin aşısının 65 yaş üstünde etkinliğinin sadece yüzde 8 olduğu ve yaşlılarda kullanılmasına izin verilemeyeceğine dair haberler yapmıştı.

Hafta başında şirketten şu yalanlama gelmişti:

"65 yaşın üzerindeki yetişkinlerde Oxford-AstraZeneca aşısının etkinliğinin yüzde 8 kadar düşük olduğuna dair haberler tamamen yanlıştır. Kasım ayında The Lancet'te dergisinde yayımladığımız veriler, yaşlı yetişkinlerin aşıya karşı güçlü bağışıklık tepkileri gösterdiğini ve yüzde 100'ünün ikinci dozdan sonra koronavirüsün sivri uçlu proteiniyle bağlantılı antikorları ürettiğini ortaya koydu."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya: İngiliz Astra Zeneca aşısı 65 yaş üzerine... Sonraki Haber >>

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Biden'ın kalem ile imtihanı

Biden'ın kalem ile imtihanı

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı

İtfaiyecinin kafasına klima düştü

İtfaiyecinin kafasına klima düştü

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Zamlara isyan eden yandaş

Zamlara isyan eden yandaş

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:58:24