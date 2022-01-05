Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, İngiltere ve 7 Afrika ülkesini kırmızı listeden çıkardı /05 Ocak 2022 12:23

Almanya, İngiltere ve 7 Afrika ülkesini kırmızı listeden çıkardı

Almanya, İngiltere ve Güney Afrika’nın yanı sıra 7 Güney Afrika ülkelerine getirdiği seyahat kısıtlamalarını gevşeterek kırmızı listeden çıkardı.

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Dünyada Kovid-19 vakalarının artmasıyla birlikte birçok ülkede tedbirler sıkılaştırılırken kısıtlamalara da yenileri eklenmişti. Almanya da Omikron varyantının artmasıyla birlikte kısıtlamaları sıkılaştırmış ve İngiltere ve Güney Afrika ülkeleri başta olmak üzere 7 Güney Afrika ülkesini de kırmızı listeye alarak seyahat engeli getirmişti. Alman yetkililer, bugün itibariyle İngiltere ve Güney Afrika ile 7 ülkenin ‘virüs mutasyon bölgeleri’ listesinden çıkarılarak seyahat kısıtlamalarının gevşetildiğini açıkladı. İngiltere ve Güney Afrika ülkelerinin dışındaki 7 Güney Afrika ülkesinden gelenler için 14 günlük karantinada kalacak.

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