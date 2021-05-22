Almanya, İngiltere'ye kapılarını kapatıyor

Almanya, İngiltere’deki koronavirüsün Hindistan varyantının endişe verici boyutta olması nedeniyle İngilizlere seyahat yasağı getiriyor.







Alman Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından alınan karar uyarınca yarından itibaren İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan Almanya’ya seyahat eden kişiler ülkeye yalnızca Alman vatandaşı veya ikamet ediyorlarsa giriş yapabilecek.





Bir Alman vatandaşının veya ikamet eden kişinin 18 yaşından küçük eşleri ve çocukları da hane halkı birlikte seyahat ettikleri sürece girebilecek. Aile ölümü gibi acil bir insani nedeni olanlar da Almanya’ya giriş yapabilecek.





Ancak ülkeye İngiltere’den giren herkes, koronavirüs testi negatif çıksa bile iki hafta karantinada kalmak zorunda kalacak. Sadece bir uçuştan diğerine aktarma yapan kişilerin içeri girmesine yine izin verilecek, ancak havalimanı transit alanında kalmaları gerekecek.





Almanya da hala Birleşik Krallık hükümetinin kehribar listesinde. Yani yolcuların dönüşte 10 gün boyunca evde karantinada kalması ve bir ayrılış öncesi test ile varış sonrası iki test olması gerekiyor.