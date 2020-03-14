Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, Irak'a hava savunması kuruyor /14 Mart 2020 22:45

Almanya, Irak'a hava savunması kuruyor

Almanya, IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon çerçevesinde Ürdün'de konuşlu Tornado keşif uçaklarını geri çekmeye ve Irak'ın batısında hava savunması için radar sistemi kurmaya hazırlanıyor.

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DW Türkçe'nin haberine göre Almanya, Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı mücadele uluslararası koalisyonu çerçevesinde görev yapan Tornado keşif uçaklarını geri çekiyor. Alman ordusu bununla birlikte bölgede yeni görevler üstlenecek. 

Almanya'da Bakanlar Kurulu, IŞİD'e karşı mücadele uluslararası koalisyonunda görev yapan 700 askerin görev alanlarında değişiklikler öngören ek düzenlemeyi kabul etti. Buna göre Ürdün'de konuşlu Tornado keşif uçakları ay sonunda geri çekilecek, askeri yakıt ikmal uçaklarının 31 Mart'ta sona erecek olan görev süresi uzatılacak.

Ancak Tornadoların geri çekilebilmesi için başka bir ülkenin keşif uçuşlarını üstlenmesi gerekiyor. Alman haber ajansı dpa'nın Bakanlar Kurulunda kabul edilen belgeye dayandırdığı haberde İtalya'nın Irak'taki havadan destekli keşif uçuşlarını üstlenmeye prensipte hazır olduğunu ilettiği kaydedildi. Roma'dan resmi teyidin ise bu ay içinde gelmesi bekleniyor.

 IRAK'IN BATISINA RADAR SİSTEMİ 

Belgeye göre Alman ordusu, uluslararası koalisyonun yanı sıra uluslararası kuruluşlar, müttefikler ve partnerler için hava nakliyatı yapacak. Alman ordusunun ayrıca roket ve uçakların erkenden tespit edilebilmesi için Irak'ın batısındaki Ayn el Esad hava üssünde hava gözlem radarları konuşlandırması da öngörülüyor. Bu şekilde uluslararası koalisyonun şu anki radar gözlem açığının kapatılması isteniyor.
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