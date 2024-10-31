Samanyolu Haber /Dünya / Almanya İran konsolosluklarını kapatma kararı aldı /31 Ekim 2024 18:19

Almanya İran konsolosluklarını kapatma kararı aldı

İran'ın Hamburg, Frankfurt ve Münih konsoloslukları kapatıldı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Cemşid Şarmehd'in idamına tepki olarak İranlı diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi.

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Berlin yönetimi, Alman vatandaşlığı da bulunan 69 yaşındaki İranlı Cemşid Şarmehd'in idam edilmesine tepki olarak Tahran'a ait tüm konsoloslukları kapatma kararı aldı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre karar İran'ın Hamburg, Frankfurt ve Münih'teki diplomatik misyonlarını etkilerken Berlin'deki büyükelçilik açık kaldı. Konsolosluklarda çalışan İranlı 32 personel Almanya'da bulunma haklarını kaybederken en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri gerekecek.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Bir Alman vatandaşının infazının ciddi sonuçları olacağı konusunda Tahran'ı defalarca uyardık" dedi, iki ülke diplomatik ilişkilerinin zaten en düşük seviyede olduğunu ekledi.

Şarmehd'in idamının ardından Almanya, Tahran Büyükelçisi Markus Potzel'i geri çağırmıştı.

Tahran'da "haksız şekilde tutulan" başka Alman vatandaşları olduğunu da söyleyen Baerbock, Almanların ülkeye dönüşü için "durmaksızın" çalıştıklarını belirtti. Bakan Baerbock ayrıca Avrupa Birliğini İran Devrim Muhafızlarını terörist organizasyonlar listesine eklemeye çağırdı.

İran Şarmehd'i 2008'de İran'ın Şiraz kentinde bir camiye yönelik bombalı saldırıdan sorumlu olduğu iddiasıyla Şubat 2023'te idam cezasına çarptırmıştı. Ailesi Şarmehd'in masum olduğunu savunuyor.
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