Almanya iş arayan Türklere kapılarını açıyor; 'Şans kartı'nı kaçırmayın!

Almanya’da iş piyasasının talepleri doğrultusunda kapılar açılıyor. Alınan yeni kararla birlikte yılda 400 bin yabancı işçi alınacak ve vize işlemleri kolaylaştırılacak.







“İş aramaya gidiyorum” diyenlerin “Şans Kartı” ile ülkeye gidebileceği ve bunun için ise herhangi bir diploma şartı olmadığı açıklandı.





Sözcü'de yer alan habere göre hazırlanan “şans kartları”nın tasarımları kamuoyu ile paylaşıldı.







Tek şart belli bir seviyeye kadar Almanca bilmek, iki yıllık iş tecrübesi, uygun yaş ve Almanya'ya uyum sağlayabileceğini göstermek. Bunun için bir puanlama sistemi olacak ve kişi kısa sürede vizesini alacak.





İşçiler AB dışı ülkelerden ve özellikle Türkiye'den alınacak.





İŞ ARAMAK İÇİN ŞANS

Alman hükümetinin yeni kanun tasarısı hazırlandı ve ocak sonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Belirlenen işi yapma potansiyeli olanlar, elinde ustalık diploması olanlar, kalfalık belgesi olanlar bile “İş aramak için Şans Kartı” ile Almanya'ya gelebilecek.





Üst düzey eğitimli çalışanların, diploma ya da benzeri belge denklikleri daha da kolaylaşacak.





SADECE DOKTORLAR DEĞİL

Bu kez “Türk doktorların” dışında, diğer sektörlerde de işçi alınacak. Diğer sektör çalışanları, “Şans Kartı” ile başvurup Almanya'ya gelebilecek. Muhalefetin bazı kesimlerinin itiraz etmesi beklense de, yeni kanun tasarısının bazı şartları şöyle:





İŞ ARAYANLARA ŞANS KARTI

Biraz Almanca bilip belirli bir alanda becerisi olanlar, bir mesleği bilenler bunu ispatlayabiliyorsa, Türkiye'den Alman Başkonsolosluğu'na başvurup “İş aramak amacıyla” Almanya'ya gidebilecek. Potansiyel olarak o işi yapıp yapmadığına bakılacak. Bunlara bir şans kartı verilecek ve puanlama sistemi ile gitmeleri sağlanacak. Eğitimi, dili olanların şansı daha fazla olacak.





ALMANYA'DAN İŞ TEKLİFİ

Almanya'dan iş teklifi alanların vize almaları daha da kolay olacak. Diploma ya da diğer belgelerin denklikleri kolay olacak. Ustalık, kalfalık bir iş yerinde iki yıldan fazla çalışmış olma gibi kriterler yetecek.





MÜHENDİSLER VE NİTELİKLİ PERSONEL

Doktorlardan sonra şimdi de mühendisler için kapılar açılıyor. Nitelikle personel, Almanya'da bir iş sözleşmesi aldığında çok rahatlıkla vizesini alıp gelebilecek.





2035'E KADAR 7 MİLYON

Bu şekilde 2035'e kadar 7 milyon çalışan açığı kapatılacak. İşçi açığını muhalefetteki Hıristiyan Demokrat Parti de kabul ediyor. Hükümet ortağı Liberal Parti de plana destek veriyor ama, gelip de uyum sağlayamayanların veya iş akdi bitenlerin ülkelerine dönmesi için gerekli hukuki altyapının oluşturulmasını savunuyor.





HANGİ SEKTÖRLERDEN ALINACAK

Doktorlar, mühendisler, iyi bir eğitimi olan ve dil bilen öğretmenler, sağlık sektöründen diğer elemanlar kolaylıkla gelebilecek. Bunun yanı sıra şu ana kadar kapıların açılmadığı yeni alanlar da var. Hizmet sektörü, oteller, lojistik firmaları, paket servisler, garsonlar, restoranlar, inşaat sektörü Türkiye'den istediği elemanı getirebilecek.







