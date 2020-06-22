Samanyolu Haber /Gündem / Almanya işkence zanlısı Suriyeli bir doktoru tutukladı /22 Haziran 2020 13:07

Almanya işkence zanlısı Suriyeli bir doktoru tutukladı

Suriye'de Humus Askeri Hastanesi’nde çalışan rejim muhalifi mahkumlara işkence etmekle suçlanan doktor Alaa M., 2015 yılından beri yaşadığı Almanya’da “insanlığa karşı suç işlemek” iddiasıyla tutuklandı.

Almanya işkence zanlısı Suriyeli bir doktoru tutukladı

Almanya'da iki eski Suriye gizli servis üyesinin insanlığa karşı işlenen suçlar ve işkence suçlamasıyla tutuklanmasının ardından bir doktor da aynı gerekçeyle yakalandı

Suriye’nin Humus kentindeki askeri hastanede çalışan ve 2015 yılında Almanya'ya sığınan Suriyeli doktor Alaa M.   Federal Almanya Başsavcılığı kararıyla tutuklandı  

Almanya’nın Hessen eyaletinde yaşayan doktor Alaa M. Suriye’de hastaneye getirilen muhalif mahkûmlara işkence ve kötü muamele ettiği iddia ediliyor... 

Almanya’da yayınlanan Spiegel dergisinin haberine göre ilk ifadesinde Alaa M. avukatı aracılığıyla suçlamaları kabul etmedi. Ancak hakkında daha önce Suriye'den Almanya'ya gelen bir çok kişinin suç duyurusu bulunuyor. 

Alaa M. ile ilgili iddialar geçen baharda Spiegel dergisi ve Al Jazeera’nin yaptığı haberle duyulmuştu. Dört farklı tanık, 2015 yılında Almanya’ya giden Suriyeli doktor hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Ancak Federal Başsavcı, gözaltı kararını Suriye rejimi tarafından Humus bölgesinde 2011 sonbaharında tutuklanan iki adamın ifadelerine dayandırıyor. Bu iki tanık, Alaa M.’yi, kendileriyle birlikte tutuklanan bir yakınlarına işkence yapmakla suçlamıştı. Tanıkların ifadesine göre Alaa M., hasta olduğunu söyleyen adamı dövüp tekmeledi. Epilepsi hastası mahkûmun bundan kısa süre sonra hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Suçlu bulunması halinde Doktor Alaa M.  'insanlığa karşı suç işlemekten' ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilecek. İşkence suçlarında uluslararası hukukta zaman aşımı da bulunmuyor 

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