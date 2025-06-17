Almanya işkenceye geçit vermedi: Suriyeli işkenceci doktora müebbet

Suriye'de Esad rejimi yanlısı askerî hastanelerde görev yaparken mahkumlara işkence yaptığı tespit edilen Suriyeli doktor Alaa M. Almanya'da yargılandığı insanlığa karşı suçlar, savaş suçu, işkence ve cinayet suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.





Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada yargıç Christoph Koller, sanık Alaa M.'nin dokuz kişinin bedensel ve ruhsal olarak ağır şekilde zarar görmesi, iki kişinin ise hayatını kaybetmesinden sorumlu olduğunu belirtti.





DW Türkçe'nin haberine göre sanığın suçunun “özellikle ağır” olduğuna hükmeden mahkeme erken tahliye ihtimalini de ortadan kaldırdı. Böylece sanık cezasını çektikten sonra da kamu güvenliği açısından "koruyucu gözaltı" uygulamasına tabi tutulacak.





Neyle suçlandı

Mahkeme kararında 40 yaşındaki sanığın 2011-2012 yılları arasında Suriye'deki askerî hastanelerde görev yaptığı ve bu süreçte tutuklulara sistematik şekilde işkence uyguladığına dikkat çekildi. Sanığın, epilepsi hastası bir tutukluya ölümcül etkileri bilinen bir ilaç verdiği ve bu kişinin kısa süre içinde hayatını kaybettiği, ailesine ise cesedin rüşvet karşılığında teslim edildiği kaydedildi.





Sanığın ayrıca iki farklı olayda bir çocuk ve bir genç erkeğin cinsel organlarını alkolle yaktığı, böylece bu kişilere ciddi fiziksel ve psikolojik işkence yaptığı bildirildi.





Bir başka vakada ise uyluk kemiği kırık olan bir hastayı anestezi uygulamadan tedavi ettiği ve böylece acı çektirdiği de kaydedildi.





Sanık 2015'te Almanya'ya geldi

Suriye’den 2015 yılında Almanya'ya gelen ve bir süre doktorluk yapmaya devam eden Alaa M., Haziran 2020'de Hessen eyaletinde gözaltına alınmıştı. Almanya'da geçerli olan "evrensel yargı yetkisi" ilkesi gereği, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları, suçun Almanya dışında işlenmiş olması ve mağdurlar ya da faillerin Alman vatandaşı olmaması durumlarında da yargılanabiliyor.





Almanya'da daha önce de Suriyeli işkenceciler çıkarıldıkları mahkemelerce çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.





Rheinland-Pfalz eyaletindeki Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi, Ocak 2022'de Suriye istihbarat servisi adına çalıştığı tespit edilen bir kişiyi benzer suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı. Aynı davada yargılanan bir diğer kişi de suça yardım etmekten 4,5 yıl hapis cezası almıştı.





Mayıs ayı sonunda yine Rheinland-Pfalz'da bir Suriyeli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu kişinin Suriye'de cezaevi görevlisi olarak işkence uygulamalarına katıldığı iddia ediliyor. Şüpheli halen tutuklu bulunuyor.