Almanya, İslam din dersi veren öğretmenleri incelemeye aldı: Belgeleri sahte mi?

DR. SAK: OKUL BAKANLIĞININ İNCELEMESİ YERİNDE BİR KARAR





YILLARCA İSLAM UZMANI PROFESÖR OLARAK ÇALIŞTI

47 yaşındaki Ahmet Ü., yıllarca eyalet eğitim bakanlığında memur ve üniversitede öğretim üyesi olarak çalıştı. Yüksek okul diploması da olmadığı ortaya çıkan Ahmet Ü., medyada 'İslam uzmanı' olarak sıkça boy gösterdi. Skandal, 2021 yılının ortasında meslekdaşlarının ihbarı üzerine üzerine ortaya çıktı. Bunun üzerine eğitim bakanlığı ve üniversite, Ahmet Ü. ile ilişkisini kesti.

Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eğitim Bakanlığı, 271 İslam din dersi öğretmeninin yetki belgesini inceleyeceğini açıkladı. NRW Eyaleti kamu yayın kuruluşu WDR, 'icazet' olarak adlandırılan bu yetki belgerinden birinin sahte çıkması üzerine eğitim bakanlığının bu kararı aldığını bildirdi.Almanya'da din derslerinin içeriğini belirlemede dini kuruluşlar da yetkili olduğu için, İslam din dersi öğretmenlerinin bir dini kuruluştan 'öğretmenliğe uygunluk' belgesi alması gerekiyor, bu da 'icazet' olarak adlandırılıyor.Gazete Duvar'da yer alan habere göre icazet belgelerinde sahtecilik şüphesi, geçen temmuzda sahte 'İslamiyet uzmanı' profesör Ahmet Ü.'nün Duisburg'da yargılanmasında ortaya çıktı. Burada ifade veren bir öğretmen, eyalette sadece kendisinin icazet belgesi vermeye yetkili olduğunu ancak başka kişilerin imzalarıyla düzenlenmiş belgeler bulunduğunu söyledi. Daha önce de Münster bölgesinde görev yapan bir öğretmenin belgesi şüphe çekmiş, uzmanlar bunun sahte olduğunu ortaya çıkarmıştı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile yakın bağı bulunan sahte profesör Ahmet Ü.'nün de DİTİB adına sahte icazet belgesi düzenlemiş olabileceği şüphesi bulunuyor.Kuzey Ren Vestfalya Türk Veli Dernekleri Federasyonu Eşbaşkanı Dr. Ali Sak, eyalet eğitim bakanlığının incelemesinin yerinde bir karar olduğunu söyledi. Ahmet Ü.' nün sahte belge düzenlemiş olabileceğini söyleyen Dr. Sak, İslambilimi öğrenimi yapanların dışında başka dallardan da öğretmenlerin icazet belgeleri almaları halinde İslam din dersleri verebildiklerini dile getirdi. Dr. Sak, incelemede icazet belgesi sahte çıkanların artık ders veremeyeceğini bildirdi.Duisburg Eyalet Mahkemesi'nde yargılanan Ahmet Ü., kendisine yöneltilen 29 suçlamayı kabul etti, sahte diploma ve diğer belgeleri herhangi bir teknik yardım olmadan eliyle hazırladığını söyledi. Bütün bunları 'akademik ünvan tutkusuyla yaptığını' ifade etti. Ertelenmiş iki yıl hapis cezası ile bir yardım kuruluşuna 12 bin euro ödemeye mahkum edildi.Öte yandan, ilk aşamada Ahmet Ü.'ye memuriyet ödemesi olarak verilen 700 bin euro'dan vazgeçen eğitim bakanlığı, konuyu yeniden inceleyeceğini bildirdi. Rheinische Post gazetesinin haberine göre bakanlık, gerekçeli kararı inceleyip ona göre bir hüküm verecek.