Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, İsrail’e Gazze’de kullanılması muhtemel silah ihracatını askıya aldı /08 Ağustos 2025 15:19

Almanya, İsrail’e Gazze’de kullanılması muhtemel silah ihracatını askıya aldı

Almanya, Gazze’de kullanılabilecek askeri ekipmanların İsrail’e ihracatını durduracak.

SHABER3.COM

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şehri’ni kontrol altına alma planına tepki olarak, Gazze Şeridi’nde kullanılabilecek askeri ekipmanların İsrail’e ihracatının durdurulacağını açıkladı.

Merz, İsrail ordusunun planlarının meşru hedeflere nasıl hizmet edeceğini “anlamanın giderek zorlaştığını” belirtti ve şöyle devam etti:
“Bu koşullar altında, Alman hükümeti ikinci bir duyuruya kadar Gazze Şeridi’nde kullanılabilecek hiçbir askeri ekipmanın ihracatına onay vermeyecektir.”
