Almanya: İsrail Gazze’deki gazeteci ölümlerini izah etmeli

El Cezire, el-Şerif ve dört meslektaşının Gazze’de medya çalışanlarının kullandığı bir çadıra yönelik hava saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu.









ALMAN GAZETECİLER BİRLİĞİ SALDIRIYI KINADI

Almanya, Katar merkezli El Cezire televizyonunun tanınmış muhabiri Enes el-Şerif’in Gazze’de öldürülmesiyle ilgili İsrail’den net ve şeffaf bir açıklama yapmasını istedi.Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, basın çalışanlarının öldürülmesinin uluslararası hukuk uyarınca “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu söyledi. Sözcü, bir gazeteci öldürüldüğünde “sorumlu tarafın bunun nedenlerini açıklamak zorunda olduğunu” da kaydetti, henüz İsrail’in böyle bir adım atmadığını belirtti.Sözcü, “Bizim perspektifimizden bakıldığında, İsrail’in kendisini mümkün olan en şeffaf ve anlaşılır biçimde izah etmesi beklenmektedir” dedi.Alman Gazeteciler Birliği (DJV) de saldırıyı kınadı. DJV Başkanı Mika Beuster, “el-Şerif militan olsa bile bunun, gazetecilerin kullandığı çadırın bombalanmasını meşru göstermeyeceğini” söyledi.Gazeteciyi hava saldırısında öldürdüklerini kabul eden İsrail ise el-Şerif’in Hamas militanı olduğunu iddia ediyor.İsrail ordusuna ait Türkçe X hesabından yapılan açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetleri (İSK), geçtiğimiz gece Gazze Şehri bölgesinde Anas el-Şerif adlı teröristi hedef aldı. Bu terörist, Katar merkezli El Cezire televizyonu muhabiri kılığında faaliyet gösteriyordu” denildi.Ancak mesajda el-Şerif’in Hamas militanı olduğu yönündeki İsrail iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt gösterilmedi.Alman Dışişleri Bakanlığına göre, savaşın başından bu yana Gazze’de 200 gazeteci öldürüldü.