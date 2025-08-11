Samanyolu Haber /Gündem / Almanya: İsrail Gazze’deki gazeteci ölümlerini izah etmeli /11 Ağustos 2025 22:14

Almanya: İsrail Gazze’deki gazeteci ölümlerini izah etmeli

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de El Cezire muhabiri el-Şerif ve diğer dört gazetecinin öldürülmesiyle ilgili İsrail'den izahat beklediklerini bildirdi.

SHABER3.COM

Almanya, Katar merkezli El Cezire televizyonunun tanınmış muhabiri Enes el-Şerif’in Gazze’de öldürülmesiyle ilgili İsrail’den net ve şeffaf bir açıklama yapmasını istedi.

El Cezire, el-Şerif ve dört meslektaşının Gazze’de medya çalışanlarının kullandığı bir çadıra yönelik hava saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu.

GAZETECİ ÖLÜMLERİ KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, basın çalışanlarının öldürülmesinin uluslararası hukuk uyarınca “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu söyledi. Sözcü, bir gazeteci öldürüldüğünde “sorumlu tarafın bunun nedenlerini açıklamak zorunda olduğunu” da kaydetti, henüz İsrail’in böyle bir adım atmadığını belirtti.

Sözcü, “Bizim perspektifimizden bakıldığında, İsrail’in kendisini mümkün olan en şeffaf ve anlaşılır biçimde izah etmesi beklenmektedir” dedi.

ALMAN GAZETECİLER BİRLİĞİ SALDIRIYI KINADI

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) de saldırıyı kınadı. DJV Başkanı Mika Beuster, “el-Şerif militan olsa bile bunun, gazetecilerin kullandığı çadırın bombalanmasını meşru göstermeyeceğini” söyledi.

Gazeteciyi hava saldırısında öldürdüklerini kabul eden İsrail ise el-Şerif’in Hamas militanı olduğunu iddia ediyor.

İsrail ordusuna ait Türkçe X hesabından yapılan açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetleri (İSK), geçtiğimiz gece Gazze Şehri bölgesinde Anas el-Şerif adlı teröristi hedef aldı. Bu terörist, Katar merkezli El Cezire televizyonu muhabiri kılığında faaliyet gösteriyordu” denildi.

Ancak mesajda el-Şerif’in Hamas militanı olduğu yönündeki İsrail iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt gösterilmedi.

Alman Dışişleri Bakanlığına göre, savaşın başından bu yana Gazze’de 200 gazeteci öldürüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya: İsrail Gazze’deki gazeteci ölümlerini izah etmeli Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:14:50