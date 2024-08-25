Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, İsrail'deki vatandaşlarını uyardı /25 Ağustos 2024 11:00

Almanya, İsrail'deki vatandaşlarını uyardı

Almanya'nın İsrail Büyükelçisi Steffen Seibert, İsrail'de bulunan Alman vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Vatandaşlardan sığınaklara yakın durmaları istendi.

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Hizbullah, Fuad Şükür suikastına misilleme olarak İsrail’e saldırı başlattı. İsrail ise Hizbullah'ın saldırı ve hamleleri sonrası Lübnan’ın güneyini vurmaya başladı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'a başlattıkları "önleyici saldırı" ve Hizbullah'ın da komutanlarından Fuad Şükür'ün suikastına misilleme başlatmasının ardından İsrail'de 48 saat olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gallant'ın "iç cephedeki durum" nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiği belirtildi. Olağanüstü halin 48 saat boyunca geçerli olacağı ifade edildi.

ALMANYA, VATANDAŞLARINI UYARDI
Almanya'nın İsrail Büyükelçisi Steffen Seibert, İsrail'de bulunan Alman vatandaşlarına çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seibert, "İsrail'deki tüm Alman dostlarımızı evlerine ve sığınaklara yakın durmaya ve resmi talimatlara uymaya çağırıyorum. Tüm Alman yurttaşlara evlere ve sığınaklara yakın durmalarını tavsiye ediyorum. Lütfen güvenlik yetkililerinin talimatlarına uyunuz." ifadelerini kullandı.
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