Almanya, İtalya'dan hasta kabul etmeye başladı

Altı İtalyan Covid 19 hastasının İtalya'nın Saxony bölgesinden Almanya'nın doğusundaki Leipzig şehrindeki hastanelere yerleştirildiği kaydedilirken, Kuzey Ren bölgesine 10 hasta daha getirileceği belirtildi.







Bu gelişmeyle birlikte İtalya'dan hasta kabul eden ilk ülke Almanya olurken, getirilen iki İtalyan hastanın durumunun kritik olduğu ve yoğun bakım ünitelerinde tedavilerinin sürdürüldüğü kaydedildi. Söz konusu iki hastanın da yaşlı olduğu ve solunum yetmezliği çektiği ifade ediliyor.





Almanya daha önce Fransa'dan da hasta kabul edeceğini açıklamıştı. Berlin hükümeti koronavirüs önlemi için ülkedeki 27 bin olan yatak kapasitesini yakın bir zamanda 2 katına çıkarmayı planlıyor.





Ülkede bugüne kadar yaklaşık 33 bin vaka görülürken, sadece 157 can kaybı yaşandı. İtalya'da ise 24 Mart tarihinde açıklanan 743 can kaybı sonrası ülkede Covid 19 sebebiyle ölenlerin sayısı 6.820'ye yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise yaklaşık 70 bin civarında.



