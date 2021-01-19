Samanyolu Haber /Dünya / Almanya kapanmayı uzatıyor /19 Ocak 2021 12:44

Almanya kapanmayı uzatıyor

Almanya, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede karantina tedbirlerini şubat ortasına kadar uzatmak istediğini duyurdu. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise, milyarlarca dolarlık Korona yardımının daha da artacağını açıkladı.

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SAMANYOLUHABER- Almanya'da gazetelerin internet sitelerinde yayımlanan "son dakika" haberlerine göre yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri üzerine yapılan görüşmelerde federal hükümet, kapanmanın 15 Şubat'a kadar uzatılmasını isteyecek.

Fransız Haber Ajansı (AFP) da kısıtlamaların 15 Şubat'a kadar uzatılması gerektiği yönündeki hükûmet görüşünü bildirdi.


UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK

AFP'ye göre, Federal Ekonomi Bakanlığı, işverenleri "çalışanların mümkün olan her yerde evden çalışmasına izin vermeye" mecbur kılacak bir kararname planlıyor. Okullar ise kapalı kalacak. Uluslararası haber ajansı Reuters'e göre cerrahi maskeler yeterli olacak, FFP2 maskeleri için mecburiyet kararı alınmayacak. 

Angela Merkel hükûmeti daha fazla Korona yardımı vaat ediyor. Federal ekonomi ve Maliye bakanlıklarının şirketler ve serbest meslek sahipleri için daha fazla mali yardım konusunda anlaştığı belirtiliyor.
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