Almanya kapıları biraz daha araladı: Türkiye'den gelmek kolaylaştı

Almanya, yeni nesil göçmen alımı için hazırlıklarını tamamlıyor…





İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı ve yeni Vatandaşlık Yasası ile birlikte yürürlüğe girmesi planlanan hükümet tasarısı Meclis'e geldi. İlk görüşmeler başladı ve milletvekillerinin önerileri ile partilerin görüşleri alınıyor.





Genel kanı, hazırlanan tasarıyla “Nitelikli Göçmenlerin gelişlerinin daha da kolaylaştırılması” yönünde.





KANADA USÜLÜ NOT SİSTEMİ





Mecliste iki hafta önce görüşmelerine başlanan tasarı, Kanada usulü bir not sistemi getiriyor.





Bu not sistemine göre, aranan dalda bir meslek ya da eğitim sahibi olmak, dil bilmek, bu alanda en az iki yıllık tecrübe sahibi olmak, yaşı 45'in altında olmak ve Almanya'da destek alabileceği yakınları olmak “birer puan” getirecek.





Altı puan alanlar, hemen gelebilecek. Bunun dışındakiler ise, iş bağlantısına ve getirecek kişi ya da şirketlerin taleplerine bağlı olarak verilecek kararla gelebilecek.





ÜÇ FARKLI SİSTEMLE ALINACAK





Öncelik AB içindeki nitelikli elemanlara ya da Doğu Avrupa'dakilere verilecek. Bunlar şimdiye kadar olduğu gibi boşluğu tamamlayamazsa, üçüncü dünya ülkelerinden alımlar başlayacak.





Üç aşamalı bir iç sistem uygulanarak göçmen alımı gerçekleştirilecek. Bunlar; Nitelikli İşçiler ayağı, deneyimli işçiler ayağı ve potansiyeli olan işçiler ayağı olacak. Yani puan sistemi tek belirleyici olmayacak, bunlara da bakılacak.





Almanya'ya “Nitelikli İşgücü Göçü Sistemi” şu şekilde işleyecek;





ÜNİVERSİTE MEZUNLARI: AB dışındaki ülkelerden gelecek üniversite mezunlarına hemen çalışma ve oturma iznini içeren AB- Mavi Kart'ı verilecek. Bunların diploma denklikleri kısa sürede tanınacak ve gelecekte herhangi bir başka nitelikli işe girmesine izin verilecek.





BİLGİSAYAR UZMANLARI: Bunların üniversite mezunu olmaları aranmayacak. Deneyimli olmaları ya da bu alanda meslek yapmış olmaları yetecek. İşe başlayacak olanların maaşları belirlenirken, katı kurallar yumuşatılacak.





SAĞLIK, İNŞAAT, HAVACILIK VE DİĞER SEKTÖRLER: Başta sağlık ve bilişim olmak üzere, her alanda nitelikli personel alınacak. Bu sayı, 2030'lara kadar 7 milyona ulaşacak. Doktorlar, mühendisler, mimarlar, pilotlar, sağlık çalışanları, gerektiğinde ulaşım sektörü, turizmciler, garsonlar, inşaatta demirciler- kaynakçılar, sucu ve tesisatçılar; bu alanda yetişmiş eleman olduğunu kanıtlarsa, iş bulup rahatlıkla Almanya'ya gelebilecek.





İLTİCACILARA AB- MAVİ KARTI: İlticacılar arasında nitelikli elemanlar varsa, bunlara da AB -Mavi Kartı verilecek ve iltica statüleri normal oturma- çalışma iznine dönüştürülecek. Böylece bunların topluma yük olmaları yerine çalışmaları sağlanacak.





AB İÇİNDE SERBEST HAREKET: Nitelikli personel olarak gelip Almanya'da ya da başka bir AB üyesi ülkede çalışanlar, başka bir AB üyesi ülkeye giderek de çalışabilecek. Yani onlar da, AB içinde serbest dolaşımdan yararlanacak.





ALMANYA'DA EĞİTİM CAZİP OLACAK: Ayrıca, ülkeye gelecek yabancıların eğitimi de cazip hale getirilecek. Yabancı öğrenci alımı hızlanacak. Çalışan öğrenciler için oturma ve çalışma izinleri kolaylaştırılacak. İkamet hukuku ve sosyal hukuk alanında düzenlemeler yapılacak. Öğrencilere azami çalışma süreleri verilecek.





OTURMA İZİNLERİ ESNEK OLABİLECEK: Eskiden oturma izinleri, çalışılan işten çıkmamaya ve uzun sürede orada çalışmaya bağlıydı. Bu sistem değişecek. Kazançlı istihdam ya da eğitim amaçlı oturma izinlerinde değişiklik olabilecek. İş bulanlar, ailesini de yanına getirmekte zorlanmayacak.