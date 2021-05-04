Samanyolu Haber /Dünya / Almanya kararını verdi: Aşı olan ve iyileşenlere kısıtlama yok! /04 Mayıs 2021 18:36

Almanya kararını verdi: Aşı olan ve iyileşenlere kısıtlama yok!

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Kovid-19’a karşı aşılananlar ile hastalığı yenerek sağlığına kavuşanların bazı kısıtlamalardan muaf tutulması yönünde hazırlanan yönetmeliğin Bakanlar Kurulunda kabul edildiğini açıkladı.

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Almanya'da Kovid-19 pandemi koşullarını hafifleten yönetmeliğin kabul edildiği duyuruldu.

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, yaptığı açıklamada, Kovid-19’a karşı aşılananlar ile hastalığı yenerek sağlığına kavuşanların bazı kısıtlamalardan muaf tutulması yönünde hazırlanan yönetmeliğin Bakanlar Kurulu'nda kabul edildiğini açıkladı.

?Kabul edilen yönetmeliğe göre, söz konusu kişiler sosyal mesafe kuralından ve sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgelerde yasaktan muaf tutulacak, sosyal mesafesiz şekilde birbirleri ile görüşebilecek. Aşılanan ve iyileşenler, halka açık alanlarda ise maske takmaya ve sosyal mesafe kuralına uymaya ise devam edecekler.

Yönetmeliğin bu hafta içinde Federal Meclis'te görüşülmesi ardından Federal Konsey'de oylamaya sunulması bekleniyor.

Almanya’da toplam vaka sayısı 3 milyon 439 bin 730’a, toplam can kaybı ise 84 bin 143’e ulaştı.
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