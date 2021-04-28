Almanya kararını verdi: Hibe para yeşil enerji ve dijitalleşmeye gidecek

AB Komisyonu, koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında bütçesinden 27 üye ülkeye toplamda 750 milyar euroluk mali yardım yapmayı kabul etmişti.







Euronews'te yer alan habere göre Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz salı günü yaptığı açıklamada, AB'nin aldığı kararla 2050 yılına kadar ülkedeki karbon salınımını sıfıra indirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bugün Avrupa için büyük bir gün. Birlikte durmalı ve dayanışma içinde güçlü Avrupa için mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.





Almanya söz konusu yardım kapsamında, 11.5 milyar euroluk bütçeyi hidrojen benzeri yenilenebilir yakıt üretimi, elektrikli otomobil, otobüs ve tren sistemine geçiş ve binaların ısı yalıtımı için harcayacak.





Bakan Scholz, 14 milyar euronun ise otomobil endüstrisinin değişimi, eğitim, kamu sağlığı hizmetlerini geliştirme gibi alanlara harcanacağını ve bu alanların geleceğe uygun sistemlere dönüştürüleceğini kaydetti.





Alman hükümeti internet ağı ve dijital hizmetleri de geliştirme aşamasında. Ülkede dijital ekonomiden alınan payı artırmak için bu alanda adeta tekel konumunda olan Google, Amazon ve Facebook gibi şirketlere alternatif olabilecek yerli platformlar kurulması amaçlanıyor.