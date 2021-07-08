Samanyolu Haber /Dünya / Almanya kenevir ekimine izin verdi /08 Temmuz 2021 11:54

Almanya kenevir ekimine izin verdi

Almanya, kenevirin ülke içinde yasal olarak üretilip eczanelerde tıbbi amaçlı satışına resmen izin verdi.

SHABER3.COM

Federal hükümetin aldığı karar doğrultusunda İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü’ne bağlı olarak görev yapacak olan ‘Kenevir Ajansı’nın 3 işletmeye ekim lisansı verdiği bildirildi. Bundan böyle Almanya’daki eczanelerin tıbbi amaçlı satışı yapılacak olan kenevir ürünlerini ithal etmeye gerek duymadan ülke içinden temin edebilecekleri ifade edildi. Enstitü tarafından yapılan açıklamaya göre üretim lisansı alan işletmelerin yılda 2.6 ton kenevir ekebileceği, eczanelerde ise gram fiyatı 4.30 Euro'dan satılacağı duyuruldu.

Federal Kenevir Ajansı, uzun tartışmalardan sonra 2017 yılında kurulmuş, uyuşturucu madde olarak kullanılan kenevir ve benzeri bitkilerin satışına kontrollü olarak izin verilmişti. Tıbbi amaçlı kullanılacağı belirtilen ürünlerin doktor tarafından yazılacak reçeteler karşılığında sadece eczaneler üzerinden temin edilebileceği duyurulmuştu. Ücretlerin ise doktorların reçete yazması durumunda çoğu zaman hastalık kasaları tarafından karşılanacağı belirtiliyor. Özellikle pandemi nedeniyle kenevir türü ürün pazarının giderek büyüdüğüne vurgu yapılıyor.

 
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