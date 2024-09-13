Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Kenya'dan 250 bin işçi alacak /13 Eylül 2024 21:54

Almanya Kenya'dan 250 bin işçi alacak

Almanya, kontrollü ve hedefe yönelik göç anlaşmasında kapılarını kalifiye ve yarı kalifiye 250 bin Kenyalı işçiye açmayı kabul etti.

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Alman hükümeti, nitelikli iş gücünü ülkeye çekme hedefi doğrultusunda yaptığı anlaşmalara Kenya da eklendi.

Kenya, genç profesyonellere istihdam sağlanması ve yeterli gelir sağlama konusunda zorlanırken, Almanya kalifiye çalışan eksikliği çekiyor.

Pilot proje kapsamında beş Kenyalı otobüs şoförü Flensburg kentinde çalışmaya başlamıştı.

Aşırı sağcı ve göç karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yükselişinin ardından, göç ülkedeki başlıca tartışma konularından biri haline geldi.

Son yıllarda, peş peşe izleyen Alman hükümetleri görece çok sayıda sığınmacının ülkeye yerleşmesine izin verdi.

Almanya, 2015-2016 göç krizi döneminde Suriye gibi savaş bölgesi ülkelerden bir milyondan fazla kişi alırken, Şubat 2022’deki işgalden sonra Ukrayna’dan 1,2 milyon kişi kabul etti.

BBC Türkçe'nin haberine göre istihdam anlaşması Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto tarafından imzalandı.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya, Kenyalıların Almanya’da istihdam bulabilmeleri için bazı göç yasalarını yumuşatmayı kabul etti.

Berlin yönetimi ayrıca, onaylı bir iş bulmuş olan Kenyalıların oturum izinlerini uzatmayı da değerlendirecek.

Ayrıca Almanya’da okuyan ya da meslek eğitimi alan Kenyalılara uzun süreli vizeler verilecek.

Uzun süreli vizelerin bitiminde de Kenyalılar iki yıla kadar öğrenci vizeleri alabilecekler.

Anlaşmayla, Kenyalı IT uzmanları resmi diplomaları olmasa bile Almanya’ya çalışmak amacıyla girebilecekler.
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