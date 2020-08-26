Samanyolu Haber /Ekonomi / Almanya kesenin ağzını açtı /26 Ağustos 2020 10:34

Almanya kesenin ağzını açtı

Almanya, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle milyonlarca kişinin işini kaybetmesini engellemek için mart ayından itibaren başlattığı destek ödemelerini 2021 sonuna kadar uzattı.

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Angela Merkel hükûmeti dün başşehir Berlin'de gerçekleştirilen toplantıda iş koruma desteklerini 2021 sonuna kadar uzatma kararını onayladı. 

Almanca'da "Kurzarbeit" olarak bilinen ve ilk halinde 12 ay süreceği belirtilen maaş ve sigorta prim teşvikleri şirketlere ekonomik şok esnasında işçilerini tutma imkânı veriyor.

Maliye Bakanı Olaf Scholz, teşviklerin 2021 yılında federal hükûmet bütçesine 10 milyar euro (87 milyar TL) mâliyeti olacağını belirtti.

"HIZLI VE KAPSAMLI HAREKET ETTİK, KRİZİN ÜSTESİNDEN GELİYORUZ"

Scholz, devlet televizyonu ZDF'ye verdiği mülakatta, "Şu anda odak nokta ekonomiyi istikrara kavuşturmak. Hızlı ve kapsamlı bir şekilde hareket ettiğimiz için Almanya'nın diğer ülkelerden çok daha iyi bir şekilde krizin üstesinden gelmesine yardımcı oldu." dedi.

Almanya on yıl önce Scholz'un Çalışma Bakanı olduğu dönemde finansal krizi atlatmaya yönelik olarak teşvik programını toplu işten çıkarmaları önlemek için kullanmıştı. 

Münih merkezli Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün (ifo) verilerine göre temmuzda 5,6 milyon kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalandı. Mayısta 7 milyon kişi aynı programdan faydalanmıştı.
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